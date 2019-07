Bentley Flying Spur - La First Edition debutta al Foundation Gala

quattroruote

(Di venerdì 19 luglio 2019) In occasione dell'Elton John Aidslapresenta la. Il primo esemplare sarà battuto all'asta per beneficenza e personalizzato insieme al team della Casa di Crewe attraverso l'esclusivo programma Co-Creation Luxury Service, che permette di avere al proprio servizio un designer con cui sviluppare l'intero progetto dell'esemplare.La versione speciale sarà disponibile per 12 mesi. Laapre la carriera della terza generazione della, appena rinnovata con un progetto completamente nuovo che deriva dalla recente Continental GT. Sarà ordinabile soltanto per i primi 12 mesi di produzione con l'unica opzione del propulsore W12 da 635 CV e 900 Nm abbinato al cambio doppia frizione otto marce e alla trazione integrale.Dotazioni esclusive e full optional. Ai clienti che cercano un allestimento esclusivo per questa berlina di ...