Addio a Mattia Torre : è morto l'autore di Boris e La linea verticale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Aveva 47 anni. Aveva raccontato la malattia nella serie con Valerio Mastandrea. Èa 47anni, sceneggiatore,televisivo e regista, un vero talento nel raccontare la quotidianità, una scrittura contemporaneamente ironica e toccante in cui il pubblico si riconosceva con facilità. Insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico aveva creato la serie di successo, poi diventata film, in cui si raccontavano le esilaranti avventure di un gruppo di lavoro intorno ad una soap opera, Gli occhi del cuore. Romano, classe 1972,è stato uno dei papà della serie tvinsieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico. Prima del successo della serie, andata in onda dal 2007 al 2010 ed estesa al cinema nel 2011 con- Il film,aveva fatto la gavetta nel mondo teatrale romano con commedie come L’ufficio, Io non c’entro, Tutto a posto e Piccole anime.era malato da tempo: proprio nel libro e nella serie tv La, interpretata da Valerio Mastandrea e trasmessa da Rai 3, aveva raccontato in perfetto equilibrio tra comicità e dramma la sua storia di paziente al reparto di oncologia dell’ospedale Regina Elena.