Sabatini | “Pulgar? Nessun timore di perderlo!”

(Di giovedì 18 luglio 2019) Erick Pulgar? Mai pensato di perderlo Prima di chiudere l'affare Elmas, il Napoli aveva messo nel mirino tra i tanti centrocampisti anche Erick Pulgar del Bologna. L'arrivo del macedone in azzurro ha quindi messo a tacere ogni presunta voce di interessamento degli azzurri per il calciatore cileno. La conferma indiretta arriva da Walterche ha così parlato di Pulgar: "di perderlo? No e nemmeno abbiamo il sentore".

