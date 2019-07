Perché gli umani attaccano i sistemi basati sull’intelligenza artificiale

Lina Wertmüller ricorda De Crescenzo : "Quella volta che gli morsi un dito sul set Perché gesticolava troppo" : “Ho sempre detestato quando gli attori gesticolano troppo, soprattutto se si trattava di miei attori. Eravamo sul set di “Sabato, domenica e lunedì” e c’erano anche Sophia Loren, Luca De Filippo e Pupella Maggio. Lui non smetteva mai di muovere quel dito e la cosa mi diede molto fastidio. Gli dissi di fermarsi, di smetterla, ma lui nulla. Alzai anche la voce. Alla terza volta però, glielo morsi. Gli cucii ...

Vittorio Feltri - un consiglio a Matteo Salvini nel momento decisivo : "Perché ora serve calma e gesso" : Ogni pretesto non è buono per fare polemica politica. Sappiamo che il M5S e la Lega sono in lite da tempo e non si risparmiano colpi bassi, talmente bassi che chi li sferra rischia di amputarsi i piedi o almeno di azzopparsi. Del caso Siri non si parla più, giustamente, anche perché non si è compres

Faceapp : problemi di privacy degli utenti - Perché non rispetta il Gdpr : Faceapp: problemi di privacy degli utenti, perché non rispetta il Gdpr È sicuramente una delle app di maggiore successo di questi primi giorni d’estate, Faceapp permette di modificare i propri selfie con un filtro che simula l’invecchiamento. Nonostante stia spopolando, però, comincia a sorgere qualche dubbio sull’uso che fa dei dati personali degli utenti. Faceapp: il ritorno al successo Faceapp aveva riscosso un notevole successo già ...

Da Apollo 11 ad Artemis : perchè la NASA sceglie i nomi delle missioni spaziali nella mitologia greca : Apollo, Artemis, Mercury, Saturn…. Negli anni 50 e 60 la NASA aveva l’abitudine (e in parte la mantiene ancora oggi) di dare alle missioni spaziali nomi tratti dalla mitologia greca, seguendo l’esempio dei militari che, nello stesso periodo, avevano chiamato i missili terra-aria Nike–Hercules e Nike–Ajax. Così nel ’56 il primo missile per i voli suborbitali venne chiamato Jupiter-C, dal nome di Giove, mentre ...

Una famiglia australiana non pagava le tasse Perché è contro il volere di Dio : multata : “Pagare le tasse è contro il volere di Dio”: questa è stata la difesa di una famiglia australiana, obbligata a versare oltre due milioni di dollari australiani per aver evaso le tasse. Lo riporta la BBC. I fratelli Rembertus Cornelis e Fanny Alida Beerepoot, proprietari di una fattoria nello stato della Tasmania, non pagavano le imposte sul reddito dal 2011, per un ammontare di 930,000 dollari australiani, scrive ABC News. Beerepoot si ...

Bezos : “investo nello Spazio perchè stiamo distruggendo la Terra - è l’unica soluzione per migliorare la nostra civiltà” : “Dobbiamo andare nello Spazio” perchè “stiamo distruggendo questo pianeta“. Parola di Jeff Bezos, il patron di Amazon nonchè uomo più ricco del mondo che sta investendo miliardi di dollari in tecnologie spaziali. In un’intervista a Cbs, Bezos ha spiegato che questi investimenti sono importanti “per la Terra, per il dinamismo delle future generazioni. Noi umani dobbiamo andare nello Spazio se vogliamo ...

Perché gli umani attaccano i sistemi basati sull’intelligenza artificiale : Un nuovo rapporto del progetto europeo Sherpa realizzato con F-Secure illustra le tecniche di attacco usate per inquinare i dati e confondere gli algoritmi alla base dei sistemi intelligenti

Le impronte degli astronauti sulla Luna sono ancora perfette 50 anni dopo : ecco Perché : Le impronte lasciate dai dodici astronauti che hanno solcato la regolite Lunare, da Neil Armstrong della celebre Apollo 11 a Eugene Cernan della Apollo 17, sono ancora perfettamente visibili sulla Luna. La ragione risiede nel fatto che sul satellite della Terra non c'è una vera atmosfera e non ci sono fenomeni di erosione, dunque i "calchi" impressi dagli scarponi sono come li hanno lasciati 50 anni fa.Continua a leggere

“Gli alieni esistono” : l’astronauta NASA non ha dubbi e spiega Perché : “Sarebbe ingenuo pensare che ci sia vita solo sul nostro pianeta: credo che gli extraterrestri esistano ma dubito che abbiano l’aspetto degli alieni verdi che vediamo nei film“: lo ha dichiarato Jessica Meir, che a settembre farà parte di una missione che per la prima volta la porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale. “Altre forme di vita nell’universo ci sono sicuramente. Statisticamente ci sono state, ci ...

Perché Handmaid’s Tale e Big Little Lies sono escluse dagli Emmy 2019? : Le nomination degli Emmy 2019, annunciate in queste ore, hanno dato ai fan parecchie conferme, a partire dall’exploit dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, che con le sue 32 candidature (sulle 137 totali di Hbo, contro le 117 di Netflix) ha infranto il record di nomination per un singolo ciclo di episodi. Ma hanno fatto bene anche serie acclamate come Killing Eve, Russian Doll, Better Call Saul e Chernobyl. Eppure in ...

“Gli alieni esistono” : l’astronauta NASA non ha dubbi e spiega Perché : “Sarebbe ingenuo pensare che ci sia vita solo sul nostro pianeta: credo che gli extraterrestri esistano ma dubito che abbiano l’aspetto degli alieni verdi che vediamo nei film“: lo ha dichiarato Jessica Meir, che a settembre farà parte di una missione che per la prima volta la porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale. “Altre forme di vita nell’universo ci sono sicuramente. Statisticamente ci sono state, ci ...

«Serenity» - ossia Perché il successo di Matthew McConaughey era «scritto» negli M&M’s : Quelli colorati da una parte, i marroni da un’altra. Ad arrovellarsi, nel cercare una linea di spartiacque all’interno della carriera di Matthew McConaughey, finisce che il pensiero caschi ad una sera d’estate. Una afosa, con il bosco alle spalle e una ruota panoramica, cesellata di minuscole lucine. Matthew McConaughey, allora, portava il viso sbarbato e occhiali ovali, dalla montatura sottile. I capelli erano ricci, erano tanti, erano biondi e ...

Gli italiani non leggono i quotidiani Perché sono troppo ricchi? : Non è vero che le edicole vendono meno quotidiani cartacei perché costano troppo; le edicole vendono meno quotidiani cartacei perché gli italiani sono diventati ricchi. Me lo ha fatto notare questo brano de “Lo stradone”, romanzo di Francesco Pecoraro (edizioni Ponte alle Grazie) talmente bello e di

Sotto ogni bottiglia di plastica è stampato un numero : controllarlo è fondamentale - ecco Perché : Sotto ogni bottiglia di plastica è stampato un numero: controllarlo è fondamentale, ecco perché Diverse volte abbiamo trattato la problematica dell’ingente quantità di plastica che contamina il nostro pianeta in ogni suo… L'articolo Sotto ogni bottiglia di plastica è stampato un numero: controllarlo è fondamentale, ecco perché proviene da Essere-Informati.it.