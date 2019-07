L’intelligenza Artificiale per l’agricoltura | una soluzione per prevenire i danni delle

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Fondazione Bruno Kessler, ente per la Ricerca di Trento, entra in AI for Earth, programma internazionale di Microsoft che sostiene le organizzazioni e le persone ad affrontare le sfide ambientali globali, contribuendo a realizzare progetti basati sulin ambiti quali il clima,, la biodiversità e le risorse idriche. Le ondate di calore sono ormai un fenomeno sempre più frequente a livello globale, che genera impatti significativi nel settore agricolo in termini di siccità, irrigazione insostenibile e di diminuzione del rendimento del raccolto. I ricercatori della Fondazione Bruno Kessler hanno ricevuto un grant del programma AI for Earth per studiare modelli in grado di predire le ondate di calore in modo specifico per il settore agricolo. “Stiamo sviluppando un nuovo strumento basato su reti neurali e deep learning spazio-temporale per ...

