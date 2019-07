Lavoro | Zingaretti | ‘+99 8 Cig a giugno | governo a casa’

Pd - Zingaretti : “Giorni difficili - ma ritrovata unità. Ora al Lavoro per l’alternativa contro questo governo” : Più che una pax interna ritrovata, una tregua, quasi di facciata. Ma tanto basta al segretario del Pd Nicola Zingaretti per rivendicare come il suo appello all’unità sia stato accolto, al termine di una Direzione nazionale dem che si è conclusa senza voto sulla relazione del segretario: “Sono state giornate difficili, ma siamo ancora qui per combattere la nostra battaglia contro questo governo. C’è stata una bella discussione, ...

Zingaretti dà un Lavoro all'amico Pompili Per Nicola la famiglia del Pd è sacra : Passate le elezioni, sale a bordo della nave dei consulenti di Zingaretti Massimo Pompili. In politica dal 1985 è considerato uno dei “maggiorenti” del Pd romano. E fedelissimo non rieletto Segui su affaritaliani.it

Pd - Boschi : “Segreteria? Buon Lavoro a Zingaretti. Da toscana mi sarebbe piaciuto ci fosse un toscano” : “Dentro il Pd ci sono tante anime che speriamo possano essere ascoltate e anche valorizzate. Il nostro segretario ora è Zingaretti, rispettiamo il suo lavoro ma ci aspettiamo di avere qualche proposta nuova”: così Maria Elena Boschi prima di intervenire al primo incontro nazionale della mozione “Sempre Avanti“, guidata da Roberto Giachetti e dalla deputata democratica umbra Anna Ascani, che si sta svolgendo ad Assisi. La ...