Cranio di una bambina ricostruito in 9 ore Soffriva di una rara malformazione

ilsussidiario

(Di giovedì 18 luglio 2019)di unain 9 ore: la piccoladi una, lasinostosi. Ecco come sono intervenuti i medici.

hyojonf : se sabato non vado a fare un giro mi butto di testa nel primo ruscello che trovo sperando di spaccarmi il cranio al… - puremmorning : ho cercato su google perché mi vengono i capogiri quando mi alzo dal letto e ho scoperto che ho una frattura al cra… - omniafluit : #SalviniNonTremare ma dove lo trovi una paese che s'incammina sulla via della catastrofe, venduto per un pezzo d… -