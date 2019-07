ANBI | “Partono i cantieri per trattenere l’acqua e rendere più sicuri i territori”

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) “La cantierabilità dei progetti redatti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione ha permesso l’attribuzione, alla Regione Emilia Romagna, di 204 milioni di euro da finanziamenti pubblici, concorrendo in maniera determinante al maxi-piano di investimenti per la realizzazione di 42 interventi per il potenziamento e miglioramento delle infrastrutture irrigue. E’ la conferma, qui come in altre regioni d’Italia, della capacità progettuale degli enti consorziali, rimasta unica dopo che passate scelte politiche hanno svuotato, di tale potenzialità, altri enti d’area intermedia: siamo l’ultimo, grande ufficio progetti a servizio del territorio!” A sottolinearlo è Francesco Ogni anno cadono, sull’Italia, circa 1000 millimetri di pioggia; dobbiamo utilizzarli meglio, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (), ...