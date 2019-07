RdC : in Veneto in arrivo 142 navigator - a settembre i primi 'patti per il lavoro' : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - Sono in arrivo 142 ‘navigator’ nei Centri per l’Impiego del Veneto. Con la firma oggi, nella sede del Ministero del Lavoro di via Veneto a Roma, della convenzione con Anpal Servizi da parte dell’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, diventa operativa l’assegnaz

RdC : in Veneto in arrivo 142 navigator - a settembre i primi ‘patti per il lavoro’ (2) : (AdnKronos) – ‘Solo tre regioni, il Veneto, l’Emilia Romagna e la Toscana, al momento sono pronte a partire con la seconda fase del reddito di cittadinanza, relativa alla stipula dei ‘patti per il lavoro’ ‘ dichiara Donazzan – L’arrivo dei navigator rappresenta un ulteriore supporto, sicuramente utile per la gestione del reddito di cittadinanza, ma non determinante rispetto al piano di ...