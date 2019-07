L' SN30 Pro+ è il nuovo retro controller personalizzabile per Nintendo Switch in arrivo il

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il 7 agosto, 8BitDo lancerà il suocompatibile con, unprogettato per il nerd hardcore di Mario che è in noi!8BitDo è un celebre creatore dithird party e ha realizzato un certo numero di "nuoviclassici" nel corso degli anni, ma questosembra la sua periferica più avanzata finora.Progettato per assomigliare nella parte anteriore a unSuperha due stick analogici posizionati come ildi PlayStation. Un classico D-pad in plastica dura si trova sulla parte sinistra, con i pulsanti Y, X, B, A sulla destra. Presenta collegamento wireless ed è dotato di trigger.Leggi altro...

