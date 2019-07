Isole Marshall più radioattive di Chernobyl! E' colpa de test nucleari degli americani (Di mercoledì 17 luglio 2019) Alcune aree delle meravigliose Isole Marshall incastonate nell'Oceano Pacifico sono più radioattive di Chernobyl, la città legata indissolubilmente al disastro nucleare avvenuto il 26 aprile 1986 nell'Ucraina settentrionale. La ragione di tale contaminazione risiede nei 67 test atomici condotti sugli atolli tra il 1946 e il 1958 dagli Stati Uniti d'America. A dimostrare la pericolosa radioattività di questo (ex) paradiso è stato un team di ricerca americano composto da studiosi del Centro per gli Studi nucleari dell'Università Columbia di New York. (Di mercoledì 17 luglio 2019) Alcune aree delle meraviglioseincastonate nell'Oceano Pacifico sono piùdi Chernobyl, la città legata indissolubilmente al disastro nucleare avvenuto il 26 aprile 1986 nell'Ucraina settentrionale. La ragione di tale contaminazione risiede nei 67atomici condotti sugli atolli tra il 1946 e il 1958 dagli Stati Uniti d'America. A dimostrare la pericolosa radioattività di questo (ex) paradiso è stato un team di ricerca americano composto da studiosi del Centro per gli Studidell'Università Columbia di New York.

La radioattività delle Isole Marshall è recentemente balzata agli onori della cronaca anche a causa delle crepe e delle perdite rilevate nel Runit Dome o Cactus Dome, una gigantesca cupola di cemento spessa 45 centimetri che si estende per novemila metri quadrati. La costruì l'esercito americano negli anni '70 del secolo scorso per “seppellire” nel terreno i detriti contaminati dal fallout nucleare. Analisi recenti hanno dimostrato che gli inquinanti si stanno riversando nell'ambiente, e i risultati della recente indagine dell'Università Columbia non fanno che confermarlo.