Huawei potrebbe usare Hongmeng OS sulla sua prima smart TV

Huawei Mate 30 Pro potrebbe utilizzare un nuovo tipo di scocca in vetro unibody : Un nuovo tipo di scocca che unirebbe il vetro del display direttamente al retro dello smartphone potrebbe vedere la luce sul prossimo Huawei Mate 30 Pro.

Potrebbe presentarsi così il Huawei Mate 30 Lite : certificato su TENAA : Pare proprio essere passato per l'ente di certificazione cinese TENAA il Huawei Mate 30 Lite, siglato come 'SPN-AL00' e con variante contraddistinta dal codice 'SPN-TL00'. Come riportato dal portale 'gsmarena.com', potremmo star parlando di Huawei Nova 5i, meglio conosciuto nei mercati d'Occidente come Huawei Mate 30 Lite. Il device in questione sembra montare uno schermo da 6.26 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel), una ...

Huawei Mate 30 Lite potrebbe aver visitato il TENAA - Samsung Galaxy A50s passa su AnTuTu : Il possibile Huawei Mate 30 Lite passa dal TENAA per la certificazione, mentre Samsung Galaxy A50s si mostra su AnTuTu senza sorprese.

Huawei Mate X potrebbe arrivare prima del previsto - almeno secondo le pubblicità cinesi : Un negozio in Cina comincia a pubblicizzare il lancio di Huawei Mate X, che dovrebbe essere ormai imminente in patria.

Hongmeng OS potrebbe arrivare a breve : presentazione ad agosto e debutto con Huawei Mate 30 : Hongmeng OS, il sistema operativo che potrebbe sostituire Android sugli smartphoneHuawei, potrebbe essere mostrato in agosto ed essere presentato con Mate 30.

Huawei Mate 30 Pro potrebbe essere così : (Foto: Weibo) Huawei Mate 30 Pro è atteso in uscita il prossimo autunno come nuovo top di gamma della prossima famiglia del colosso cinese. Negli ultimi giorni sono emerse numerose informazioni a proposito delle caratteristiche tecniche e del design della futura ammiraglia, che dovrebbe puntare su un compartimento fotografico di prima qualità, pronto a installarsi al vertice della categoria. E proprio la fotocamera posteriore è al centro degli ...

Huawei Mate 30 Pro potrebbe adottare un design circolare per il comparto fotografico : Un presunto pannello posteriore in vetro di Huawei Mate 30 Pro emerso sul web mostra un alloggiamento del comparto fotografico dalla forma circolare simile a quello di Motorola Moto Z3. l pannello di vetro presenta il marchio Leica, il che lascia intendere che Huawei e la società tedesca continueranno a collaborare per lo sviluppo delle fotocamere.

Samsung potrebbe anticipare Huawei con il suo "Mate X" : Samsung sarebbe al lavoro su uno smartphone pieghevole con un approccio simile a Huawei Mate X e vorrebbe portarlo sul mercato prima del brand cinese.

Ecco come potrebbe essere la seconda generazione di Huawei Mate X con un doppio display : Nel luglio 2018 Huawei ha depositato un brevetto di design presso il WIPO Global Design Database che potrebbe svelarci l'aspetto di Huawei Mate X 2

Huawei pensa a uno smartphone pieghevole in più punti : ecco come potrebbe essere : Un nuovo brevetto di smartphone pieghevole depositato da Huawei richiama lo Xiaomi Mi Fold con schermo pieghevole in due punti mostrato un paio di mesi fa: quale delle due aziende arriverà prima nel rilasciare un telefono di questo tipo?

Alcuni smartphone Huawei potrebbero avere Android Q : La lettera chiave è Q. Anonima, per quanto un po' curiosa, ma fondamentale per quanti stanno seguendo con ansia gli sviluppi della guerra che oppone la Casa Bianca a Huawei. Con, nel mezzo, il bando imposto a Google (e da Google) per quanto riguarda l'utilizzo del sistema operativo Android sugli smartphone del colosso cinese. Dopo aver dato bizzarri nomi di dolciumi alle varie versioni del suo sistema operativo (dal Cupcake del 2009 ...

Huawei Nova 5 Pro potrebbe essere il primo del nuovo brand Nova : eccolo in tanti render : Huawei Nova 5 Pro è il protagonista di una serie di indiscrezioni e apparizioni in Rete, grazie alle quali possiamo farci un'idea del suo possibile design

Huawei Mate 30 Pro potrebbe avere un display a 90 Hz e una quadrupla fotocamera posteriore : Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale degli smartphone della serie Huawei Mate 30 ma ciò non impedisce alle indiscrezioni di diffondersi

Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo tra agosto e settembre : Le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Cina suggeriscono che Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo tra agosto e settembre.