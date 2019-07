Alessandria | essere gay è davvero rilevante ai fini di una diagnosi?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Una lettera di dimissioni dell’azienda ospedaliera “Santi Antonio e Biagio” diha creato sconcerto e indignazione per aver riportato in chiaro le preferenze sessuali del paziente. Viene raccontato dal malcapitato che durante un ricovero per un mal di testa (durante il quale il trattamento subito è stato quantomeno discutibile), gli è stata rilasciata una lettera di dimissioni che così recita nell’anamnesi: “Lavora come cuoco. Fuma circa 15 sigarette al dì, beve saltuariamente alcolici. Nega allergie. Compagno stabile. Omosessuale”. Effettivamente il dato imprudentemente riportato nella lettera di dimissioni appare discriminatorio e sono seguite proteste sui social, ma anche giustificazioni sull’operato dell’ospedale, riassumibili sinteticamente in una ipotetica e discrezionale necessità di indagine per verificare patologie infettive di carattere sessuale. ...

