Ue | Conte | ‘ho apprezzato discorso di von der Leyen’**

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Hoildella candidata Presidente della Commissione von der Leyen. I temi economici, sociali, ambientali evocati così come la lotta ai traffici illeciti lasciano sperare in una Europa finalmente più capace di avere cura del suo futuro e dei bisogni dei cittadini”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe.L'articolo, ‘hodi von der Leyen’** CalcioWeb.

