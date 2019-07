Temptation Island | Jessica esce dalla trasmissione con Alessandro

Streaming Temptation Island quarta serata : si può vedere su WittyTv e su La 5 : L'appuntamento con Temptation Island prosegue su Canale 5 e ieri sera è andata in onda la quarta puntata. Il pubblico che segue il reality show certamente non è rimasto deluso, dato che la quarta serata ha riservato un bel po' di colpi di scena a partire dai due falò che hanno avuto degli esiti a dir poco inaspettati. Per chi non avesse potuto seguire la puntata in tv, vi segnaliamo che sarà possibile rivederla in Streaming online ma anche sul ...

Temptation Island 2019. Massimo spacca il villaggio dei single. Il video di Ilaria e Javier lo manda su tutte le furie : È tempo di falò anche per Massimo e Ilaria. Dopo la fine della storia di Andrea e Jessica – i due si sono lasciati e la giovane è uscita dal villaggio insieme al tentatore Alessandro – la coppia di romani è arrivata alla scelta. Incurante del suo atteggiamento a Temptation Island 2019, dove si è fatto sedurre dalla bella Federica Lepanto prima e dall’affascinante single Elena poi, Massimo ha dato di matto nel vedere le immagini della ...

David e Cristina escono insieme da Temptation Island 2019 : David ha chiesto il falò di confronto dopo l'ennesimo video della sua fidanzata Cristina. La coppia è nata sotto le telcamere di Uomini e Donne, ma dopo soli tre mesi è...

Temptation Island 2019 : Massimo vede Ilaria con Javier - prima piange poi distrugge il villaggio : Massimo Colantoni è uno dei fidanzati di quesa sesta edizione di Temptation Island 2019. Da subito molto vicino alla single Elena, con cui forse c'è stato un bacio, è...

Temptation Island - due falò di confronto e tanti video per tutti i fidanzati : Nella quarta puntata di Temptation Island ci sono stati due falò e tanti video per tutte le coppie di fidanzati. La puntata è iniziata con il falò di confronto tra Andrea e Jessica, che questa volta al contrario della prima volta decide di presentarsi. Il primo a parlare è Andrea, che prova a spiegarle cos'ha provato nelle settimane vissute nel villaggio, mentre vedeva i video della fidanzata insieme al tentatore Alessandro. La fidanzata, con le ...

«Temptation Island 2019» : fra le lacrime di Jessica e la rabbia di Massimo : Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Andrea è perentorio: «Per me non esiste né rifiuto né niente. Stasera deve venire qua». Per cinque giorni ha visto talmente tanti filmati ...

Temptation Island - Le Donatella contro Massimo : “Stendiamo velo pietoso” : Le Donatella criticano Massimo di Temptation Island: quel bacio con Elena indigna tutti Temptation Island è seguito proprio da tutti. Anche da personaggi famosi. Le Donatella hanno visto con attenzione quello che è successo ieri sera e si sono lasciate andare a diversi commenti, molti dei quali riguardanti Massimo, che ha fatto capire alla sua […] L'articolo Temptation Island, Le Donatella contro Massimo: “Stendiamo velo ...

Temptation Island - Andrea e Jessica escono separati dal programma : La quarta puntata di Temptation Island è iniziata con il falò di confronto tra Andrea e Jessica: quest'ultima decide di presentarsi al confronto e lascia che a parlare per primo sia Andrea. Il fidanzato le spiega cosa ha provato nelle settimane vissute nel villaggio mentre vedeva continuamente video della storia che stava nascendo tra Jessica ed il corteggiatore Alessandro....Continua a leggere

Temptation Island - Massimo ha paura di perdere la fidanzata : Nella quarta puntata di Temptation Island, la seconda coppia di cui si parla è quella formata da Massimo e Ilaria. Quest'ultima viene chiamata nel pinnettu per vedere nuove immagini del suo fidanzato: Massimo è sempre più vicino alla tentatrice Elena, fino a dirle che "ora vorrei stare senza niente, senza microfoni né telecamere". I due sono sempre più vicini, ma il bacio non arriva. Ilaria dopo aver visto quel filmato è particolarmente ...

Temptation Island 2019 - David e Cristina escono insieme : Per una coppia che scoppia (Jessica e Andrea) un'altra ne esce più forte di prima: sono David e Cristina che hanno scelto di uscire uniti da Temptation Island, ma andiamo per ordine. Il falò di confronto immediato chiesto da David Scarantino ("Ho visto una marea di schifezze. Dopo i video di oggi sono arrivato in cima") è iniziato con una palpabile tensione.Il cavaliere di Uomini e Donne dopo aver lasciato sedere la sua fidanzata che ha ...

JESSICA E ANDREA SI SONO LASCIATI/ Lei : 'facile giudicare - ma...' - Temptation Island - : JESSICA e ANDREA si SONO LASCIATI nel corso di un accesissimo falò. Lei ha ammesso di sentirsi felice con Alessandro, mentre..., Temptation Island 2019,

David e Cristina : il falò a Temptation Island lascia tutti senza parole : David e Cristina sono rimasti insieme dopo Temptation Island Quello tra David Scarantino e Cristina Incorvaia è stato davvero un falò inaspettato e sorprendente. La coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne ha lasciato Temptation Island prima del previsto. Su volere di David, l’ex Cavaliere e l’ex Dama hanno avuto un confronto anticipato. […] L'articolo David e Cristina: il falò a Temptation Island lascia tutti senza parole ...

Temptation Island - David e Cristina insieme : lui le fa una promessa : David e Cristina lasciano insieme Temptation Island: la promessa di lui E’ da poco finita la quarta puntata della sesta edizione di Temptation Island. E sul finire della trasmissione c’è stato il tanto atteso falò di confronto tra David Scarantino e Cristina Incorvaia. Difatti l’uomo, dopo aver visto la fidanzata particolarmente vicina al tentatore Sammy, ha preteso un confronto. Un confronto tirato che ha fatto temere il ...

Temptation Island anticipazioni penultima puntata : scoppia il caos nel villaggio : Cosa succederà nella quinta puntata di Temptation Island 2019 Sta per giungere al termine Temptation Island 2019. Mancano infatti solo due settimane alla puntata conclusiva del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Lunedì 22 luglio andrà in onda su Canale 5 la quinta e penultima puntata di questa edizione. Dopo l’addio di Nunzia e Arcangelo, […] L'articolo Temptation Island anticipazioni penultima puntata: scoppia il caos nel ...