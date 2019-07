SCUOLA Dati Invalsi | via la foglia di fico ai prof | due Italie e molti Sud

SCUOLA - mobilità e organici docenti ultime notizie : altra proroga per l’inserimento dati a SIDI? : I sindacati, attraverso una lettera unitaria inviata al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, Giuseppe Chiné, hanno chiesto un’ulteriore proroga per l’inserimento dei dati a SIDI, visto che la proroga precedente ha coinciso con le elezioni. mobilità e organici docenti : chiesta al Miur un’ulteriore proroga della scadenza per l’inserimento dei dati I sindacati hanno ribadito nella lettera l’importanza del ...

Concorso SCUOLA secondaria 2019 : procedure - prove e possibili candidati : I posti in palio per il Concorso per la scuola secondaria sono 48.536 in totale, tra primo e secondo grado. Si è in attesa di conoscere la suddivisione per regione. Le previsioni parlano di una possibile platea di 150mila candidati. Dei requisiti di accesso ne abbiamo già parlato in un articolo precendente. Concorso scuola secondaria 2019: quante procedure e prove? Ogni candidato al Concorso per la scuola secondaria, potrà partecipare al ...