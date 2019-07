Salvini fa da sé e convoca i sindacati al Viminale

Manovra - Salvini convoca i sindacati. L’iniziativa del ministro irrita Conte e Di Maio : Tensione di nuovo ai massimi, all'interno del governo, dopo il vertice sulla Manovra che si e' tenuto al Viminale tra il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e le parti sociali. Un vertice annunciato da tempo, che gia' nelle scorse settimane aveva generato piu' di un 'mal di pancia' da parte di M5s e perplessita' da Palazzo Chigi, a cui si e' aggiunto un ulteriore elemento di attrito tra Lega e M5s nel momento in ...

Salvini riconvoca le parti sociali ad agosto : "Non vogliamo sostituirci al premier", dice il ministro dell'Interno. Il presidente del Consiglio però è gelido: "Se oggi qualcuno anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale". Salvini però tira dritto e riconvoca tutti

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – 'Salvini ha convocato i sindacati con Siri solo per far dimenticare l'affare Russia. Ma noi non ci caschiamo. Continuiamo a chiedere verità e chiarezza in Parlamento. Da Salvini e Di Maio spettacolo indecoroso". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.

Salvini convoca le parti sociali sulla Manovra | Ira di Conte : "Una scorrettezza istituzionale" : "Non vogliamo sostituirci al premier", aveva detto il ministro dell'Interno. Il presidente del Consiglio però è gelido: "Se oggi qualcuno anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale"

Luigi Di Maio convoca Salvini : "Se il Parlamento chiama - un politico deve andare. Sì commissione d'inchiesta" : Salvini deve andare in Parlamento a chiarire sul caso fondi russi. Luigi Di Maio, senza mai nominare Matteo Salvini, mette all'angolo l'alleato e annuncia il sì del Movimento 5 Stelle alla commissione d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti. Leggi anche: "Salvini è sotto botta". Di Maio è certo:

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – E' arrivata la convocazione del vice presidente del consiglio e ministro degli interni Matteo Salvini alla parti sociali. L'incontro "alla giornata di ascolto, confronto e proposta con le parti sociali sulla crescita del paese", secondo quanto si apprende, è fissato al 15 luglio alle 10 al Viminale.

Ex Ilva - il ministro Di Maio convoca tavolo con azienda e sindacati per il 9 luglio. E risponde a Salvini : “Danneggia trattativa” : sindacati, commissari straordinari e azienda sono stati convocati al ministero dello Sviluppo Economico il 9 luglio per il tavolo di monitoraggio dell’accordo sindacale sull’ex Ilva. Sull’orlo della crisi – dopo l’annuncio della cassa integrazione e lo scontro sull’immunità penale – Luigi Di Maio accoglie la richiesta di Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl che da settimane sollecitano un incontro sul tema, ...

Fumata nera al vertice di governo - tensione su flat tax. Salvini convoca i ministri leghisti : Non si può fare la flat tax in deficit: dove pensa la Lega di trovare le risorse? È la domanda che agita il governo. Giovanni Tria, secondo alcune fonti, ne avrebbe chiesto conto a...

Matteo Salvini - la bomba Arata sulla Lega : "In dote influenti contatti". E Morra lo convoca in Antimafia : L'arresto di Paolo e Francesco Arata, oltre che Armando Siri, tira in ballo direttamente la Lega. "Dalle attività di indagine si legge nell'ordinanza del Gip di Palermo sulle manette scattate ai due faccendieri padre e figlio indagati per corruzione insieme all'ex sottosegretario leghista - è emerso

"Arata - accordi corruttivi con Siri"Morra convoca Salvini all'Antimafia : L’arresto di Paolo Arata e del figlio colpisce al cuore il governo. "Ha portato in dote a Nicastri rapporti con la Lega". Intercettazione in auto: "Pronti 300 mila euro" Segui su affaritaliani.it

Morra convoca Matteo Salvini in Antimafia : “Lo aspettiamo da dicembre - venga con urgenza” : Il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, ha convocato con urgenza in audizione il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lamentando le mancate risposte da parte del titolare del Viminale agli inviti informali finora ricevuti. Morra chiede al vicepresidente del Consiglio di riferire anche in seguito "ai nuovi arresti in Sicilia", tra cui quello di Paolo Arata.Continua a leggere

Mette una foto di Salvini su un pc della scuola : punito con nota su diario e la convocazione dei genitori : Franco Grilli L’episodio in una media in provincia di Bari, dove l’alunno 12 aveva utilizzato una foto del leader leghista come sfondo del desktop. genitori convocati a scuola Sapete cosa succede se Mettete una foto di Matteo Salvini come sfondo del desktop di un computer della scuola? Vi beccate una bella nota sul diario e la convocazione dei genitori. Già. È, infatti, quanto successo a un alunno 12enne di una media di Noicottaro, ...

Bari - 12enne mette sul pc di classe una foto di Salvini - il papà convocato a scuola : L'episodio accaduto alla scuola media Pascoli di Noicattaro. La convocazione urgente da parte del Consiglio di classe