Rifugiati | ai confini dell’umanità

(Di martedì 16 luglio 2019) Quando si costruisce un muro o si definisce una frontiera si fa in modo che sia visibile e appaia senza tempo. Ma lo sappiamo, ie le frontiere sono opera delle mani degli uomini, sono costruiti e tracciati per ragioni politiche o economiche. Sono destinati a cadere o a essere rimaneggiati con il tempo, ma è proprio quel frattempo che causa spesso alle persone dolore e sofferenza. Trent’anni fa, il 9 novembre 1989, cadeva il muro di Berlino, uno dei simboli della “Guerra Fredda” e le ombre della minaccia nucleare parvero allontanarsi nel progetto dell’Europa casa comune, all’insegna dello slogan “unità nella diversità”. Oggi l’Europa è nuovamente percorsa da chilometri di muri e barriere, inoltre abbiamo trasformato il mar Mediterraneo in zona di frontiera. Non si conosce il numero esatto delle ...

