Pasta al tonno | ricetta | errori e segreti salva-cena

gqitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Laalè rapida, economica e soprattutto a base di ingredienti che si possono tenere in dispensa. Il rimedio ideale per chi ha il frigo vuoto, ma non vuole rinunciare a unagustosa. Bastano infatti una lattina di, olio extravergine d'oliva, possibilmente uno spicchio d'aglio. Il procedimeno è semplice (cuocere laal dente, soffriggere l'agio in padella con poco olio, aggiungere il, fare insaporire, aggiungere lae mescolare), ma occhio alle regole fondamentali: Sceglietein scatola di qualità: quelli econsostenibili di solito rispettano anche maggiori standard. Ilin scatola va sempre scolato: la salamoia annacquerebbe la, l’olio la renderebbe troppo pesante. Ilin scatola è già lessato. Che si tratti dialin bianco o con sugo rosso, il fornello va spento dopo ...

eallorail_pd : @matteosalvinimi #SalviniRispondi Amici! Un poliziotto nutre un gattino ! Che carino, Amici! #SalviniRispondi In… - eallorail_pd : @ricpuglisi @matteosalvinimi @Corriere #SalviniRispondi Amici! Un poliziotto nutre un gattino ! Che carino, Amici!… - eleoEC : Talmente pigra e svogliata di stare qua che mangerò pasta al tonno e findus per i prossimi e giorni. Perdonami org… -