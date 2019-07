Martina Nasoni ha uno spasimante | la reazione di Daniele Dal Moro

lanostratv

(Di martedì 16 luglio 2019)dopo il Grande Fratello 16 ha conquistato un amico diLa favola d’amore diDal, che ha fatto sognare il pubblico attento del Grande Fratello, sembrerebbe non essere ancora decollata. Di recente i due ex gieffini hanno dichiarato di non stare insieme ma di essere solo buoni amici e aver cementato il loro rapporto con la fine del reality condotto da Barbara d’Uso. In queste ore peròavrebbe conquistato un nuovo. La ragazza dal cuore di latta infatti avrebbe colpito un caro amico diDal, Nico che, in tono ironico, ha scritto questo messaggio alla bella ternana: “è un cog****e. Sposa me!”. Ha riprendere la scena in tempo reale è stato proprioDalsu Instagram Stories che ha filmato lo scambio di messaggi trae Nico.Dalparla del ...

infoitcultura : Martina Nasoni preoccupata per Daniele: “Non prenderla! Ti ammazzo” - zazoomnews : Martina Nasoni preoccupata per Daniele: “Non prenderla! Ti ammazzo” - #Martina #Nasoni #preoccupata - zazoomblog : Martina Nasoni preoccupata per Daniele: “Non prenderla! Ti ammazzo” - #Martina #Nasoni #preoccupata -