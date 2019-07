INGV | “Continua l’attività dell’Etna | molte esplosioni lanciano modeste quantità di

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) L’segnala che “continua l’intermittente attività esplosiva al Nuovo Cratere di Sud-Est dell’Etna, che è iniziata il 14 luglio 2019.di materiale incandescente e tutte producono piccoli sbuffi di cenere. Non si nota alcuna tendenza chiara in questa attività, né in aumento né in diminuzione, e l’ampiezza del tremore vulcanico si attesta su livelli medi-bassi”. La seconda immagine contenuta nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo “è stata registrata dalla telecamera di sorveglianza visiva ad alta sensibilità sulla Montagnola (EMOH) e mostra un’esplosione stromboliana alle prime luci del giorno di oggi”, continua l’. La prima foto della gallery “mostra un’emissione di cenere nel mattino ed è stata scattata da Tremestieri Etneo”. Di seguito, ...

micheleraspa : Stromboli, l'INGV fa il punto della situazione: 'continua l'attività esplosiva alle isole Eolie' [FOTO e DETTAGLI] - zazoomnews : Stromboli l’INGV fa il punto della situazione: “continua l’attività esplosiva alle isole Eolie” [FOTO e DETTAGLI] -… - cronacacaserta : Sud Italia continua a tremare, terremoto questa mattina all’alba: paura tra la popolazione -