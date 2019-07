De Laurentiis | «Possiamo prendere un altro attaccante da 30 gol» Pépé? O Icardi?

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Partiamo dalle dichiarazioni del presidente De, da parte delle sue dichiarazioni. Quello che non capisco è perché al Bayern, che fattura tre volte quello che fattura il Napoli, si può dare James in prestito e a noi si chiedono 42 milioni? Io vorrei vedere un momentino come lui ed Ancelotti dialogano insieme alla squadra. Avrei preso ungiocatore che poteva assicurare 30 gol insieme al nostro Milik, se ci mettiamo insieme Insigne, Mertens, Younes, poi diventa una bella partita. Se James si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no, perché si potrebbequalcun, in caso contrario devo pensare ad unmagari pensando anche al futuro. “Avrei preso anche unda trenta gol”. Il concetto espresso è semplice e lineare. Come sempre, del resto. James sì al prestito, e così le mani sono libere per ungrande colpo da mettere a segno in ...

