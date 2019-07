Traffico Roma del 15-07-2019 ore 20 | 00

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019)INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LANAPOLI. RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CAPITALE SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO A MOSTACCIANO. INCIDENTE SU VIA COLLATINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE. SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO XI, DOVE LO RICORDIAMO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA CITTA’. RICORDIAMO CHE SU VIA DEL FORO ITALICO, PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE È CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ILÈ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CI SONO PERTANTO INCOLONNAMENTI DA VIALE DI TOR DI ...

