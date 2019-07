Savoini non risponde ai pm Salvini |  «Non parlo di soldi che non ho preso»

Fondi Russi alla Lega - terminato l'interrogatorio a Gianluca Savoini : non ha risposto ai pm : Ha scelto di avvalersi dellafacoltà di non rispondere davanti ai pm di Milano , il leghista presidente dell'associazioneLombardiaRussia indagato per corruzione internazionale.

Savoini interrogato. Salvini : «Io in Aula? Non parlo di soldi che non ho preso» : È durato circa un’ora l’interrogatorio del leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale

Savoini - finito l’interrogatorio Salvini : «Non riferirò in aula di soldi che non ho preso» foto : È durato circa un’ora l’interrogatorio del leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale

Matteo Salvini sul caso Savoini : "Non parlo di spie russe - non c'è niente da dire" : “Non abbiamo chiesto, né visto né preso un euro di finanziamento dall’estero. Mi occupo di vita reale e non di spionaggio. Punto. Mi sono stufato di ripeterlo”.Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo ad una domanda sulla vicenda dei fondi russi. “Non intendo più parlare di soldi che non ho mai visto né chiesto”, ha risposto ad un’altra domanda ...

Savoini - via all’interrogatorio Il manager : «Dissi a Salvini di non andare al Metropol»|foto : Il leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta della procura di Milano per corruzione internazionale

Savoini - via all’interrogatorio Il manager : «Dissi a Salvini di non andare al Metropol»foto : Il leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta della procura di Milano per corruzione internazionale

“No - no - no! Non ho invitato io Savoini” : Salvini ha mentito sull’inchiesta sui fondi russi? : “No, no, no, no, no, no, no”. Sette volte il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ripetuto il suo “no” di fronte alle domande di Fanpage, in una conferenza stampa venerdì 12 luglio al Viminale, pe prendere le distanze da Gianluca Savoini dopo la diffusione dell'audio sulla trattativa per far arrivare alla Lega finanziamenti dalla Russia. Ora però la difesa del ministro sembra crollare.Continua a leggere

L'Ispi non conosce Savoini : "Figuriamoci se decidiamo noi chi invitare a una cena di Stato?!" : “Not in our name. Neanche Ispi conosce Savoini (siamo in tanti!), neanche Ispi sa se abbia commesso reati (ci penserà la magistratura)... ma qualcuno può credere in buona fede che Ispi decida AUTONOMAMENTE chi invitare ad un ristretto bilaterale +cena di governo con Putin?!”. Lo scrive su Twitter Paolo Magri, vice presidente esecutivo e direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) e ...

La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato per spiegare che Giuseppe Conte non conosce personalmente Gianluca Savoini : La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato per spiegare che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non conosce personalmente Gianluca Savoini, il collaboratore del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini al centro del caso sui rapporti tra la Lega

Mario Borghezio e Savoini. "Soldato della Lega - non lo mollo. Gli ho detto : trovati il miglior avvocato" : "Il Savo è un mio vecchio amico, non lo mollo". Mario Borghezio, leghista duro e puro della prima ora, dice la sua su Gianluca Savoini, l'ex portavoce di Matteo Salvini coinvolto da un audio a Mosca nell'inchiesta su presunti (e mai arrivati) finanziamenti russi al Carroccio. E al Corriere della Ser

Salvini : "Non vado in Aula a parlare di fantasie". E spunta una mail di Savoini : "Parlo di vita reale. Lascio che le indagini facciano il loro corso, con la massima tranquillità". Così Matteo Salvini, riguardo all'ipotesi di riferire in Parlamento sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. "Io vado in Aula a parlare di cosa succede realmente, non di supposizioni e fantasia. C'è un'indagine? Viva l'indagine! Facciano in fretta", ha poi aggiunto il leader della Lega parlando con i giornalisti a Ferrara. ...

Matteo Salvini e i fondi russi - salta fuori l'avvocato : "Al Metropol con Savoini - il nonno e Gianco c'ero io" : All'appello manca solo "il nonno". Dopo Gianluca Savoini e l'imprenditore Giancotti (il "Gianco"), si fa vivo anche "Luca", l'avvocato citato nell'audio sulla trattativa per i presunti finanziamenti russi alla Lega portata avanti da Savoini all'Hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018. Leggi anche

Fondi Lega - al vaglio pm rogatoria in Russia. Bongiorno - Savoini parlava di Salvini non a suo conto : La Procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia nell'ambito dell'indagine per corruzione internazionale in cui e' indagato Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia, in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega con un affare sul petrolio. Da ...

Savoini - giallo cena a Villa Madama. Salvini : «Non l'ho mai invitato» : Gianluca Savoini spunta in foto in Italia e in Russia, negli ultimi anni, nelle vicinanze di Matteo Salvini, anche se quest'ultimo dice che «Non era invitato dal Viminale» né a...