Samsung Galaxy S11 con display espandibile? Samsung ci sta pensando | ecco le immagini

Samsung promette test rigorosi per la fotocamera rotante di Galaxy A80 - ma la realtà pare diversa : Il meccanismo che permette alla fotocamera di Samsung Galaxy A80 di ruotare sembra soffrire di qualche problema: alcune segnalazioni parlano di modulo bloccato a metà della rotazione. L'articolo Samsung promette test rigorosi per la fotocamera rotante di Galaxy A80, ma la realtà pare diversa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e - Huawei P Smart Z e Redmi Note 7 in offerta a prezzi mai visti prima : Non ci sono solo le offerte di Amazon Prime Day a tenere banco oggi. Eccovi tre Smartphone in promozione su Amazon ed eBay a prezzi mai visti prima. L'articolo Samsung Galaxy S10e, Huawei P Smart Z e Redmi Note 7 in offerta a prezzi mai visti prima proviene da TuttoAndroid.

L’esordio sul mercato di Samsung Galaxy Note 10 potrebbe subire ritardi : Gli attuali cattivi rapporti tra Corea del Sud e Giappone potrebbero mettere a rischio i progetti di Samsung per l'esordio dei Samsung Galaxy Note 10 L'articolo L’esordio sul mercato di Samsung Galaxy Note 10 potrebbe subire ritardi proviene da TuttoAndroid.

Parecchio diffusi i problemi di ricezione per Samsung Galaxy S7 a metà luglio : alcune istruzioni : Occorre prendere in esame un altro potenziale problema per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7, soprattutto dopo aver portato a termine il download dell'aggiornamento di giugno qui in Italia. Dopo aver preso in esame potenziali anomalie sia sul fronte batteria, sia per eventuali surriscaldamenti dello smartphone, come avrete percepito dal nostro articolo specifico, è importante concentrarsi sulle difficoltà incontrate da ...

L’aggiornamento di sicurezza di luglio sbarca sui Samsung Galaxy A3 (2017) - A5 (2017) - A8 (2018) - J7 Pro e J3 (2017) : Nelle scorse ore è stato rilasciato l'aggiornamento di luglio per i Samsung Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy A8 (2018), Galaxy J7 Pro e Galaxy J3 (2017) L'articolo L’aggiornamento di sicurezza di luglio sbarca sui Samsung Galaxy A3 (2017), A5 (2017), A8 (2018), J7 Pro e J3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Via ufficiale alle offerte Amazon Prime Day 2019 il 15 luglio : migliori sconti - occhio a Huawei e Samsung Galaxy : Scoccata la mezzanotte del 15 luglio e via ufficiale alle offerte Amazon Prime Day 2019, stando all'approfondimento che vogliamo condividere coi nostri lettori in tempo reale. Soprattutto nel caso in cui doveste essere interessati a device Huawei e ai vari Samsung Galaxy in promozione. Partiamo dal presupposto che da qualche secondo potete consultare l'apposita pagina in cui troverete i collegamenti diretti alle diverse opportunità concepite ...

Pronti per l’Amazon Prime Day 2019 : Huawei P30 Pro - Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 il 14 luglio : Mancano praticamente pochissime ore all'Amazon Prime Day 2019, che partirà alle 00.01 di domani 15 luglio, ma le offerte si presentano già molto ricche. Tra queste ne ritroviamo una particolarmente invitante, relativa al Huawei P30 Pro: chi di voi volesse aggiudicarsi il top di gamma del produttore cinese dovrà sborsare appena 790 euro (che non sono poi tanti per un portabandiera di questo calibro). Parliamo della variante nera DualSIM, venduta ...

Samsung Galaxy Note 10+ messo a nudo da una valanga di render stampa : Una valanga di render stampa fugano gli ultimi dubbi rimasti sul design di Samsung Galaxy Note 10+ a una ventina di giorni dal lancio. messo a nudo in varie angolazioni e in due colorazioni, rimane poco spazio all'immaginazione ormai. L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ messo a nudo da una valanga di render stampa proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in nuove immagini - con anche info sulla ricarica : Nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete un'immagine rendering del Samsung Galaxy Note 10+ e un'altra del Samsung Galaxy Watch Active 2 L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in nuove immagini, con anche info sulla ricarica proviene da TuttoAndroid.

Le componenti di OnePlus 7 Pro costano 100 dollari in meno di quelle di Samsung Galaxy S10+ : OnePlus 7 Pro è lo smartphone più performante tra quelli lanciati sino ad oggi dal produttore, così come il più caro. Ma quanto costano le sue componenti? L'articolo Le componenti di OnePlus 7 Pro costano 100 dollari in meno di quelle di Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

Niente Android 9 Pie per il Samsung Galaxy A5 (2017) : Brutte notizie per i possessori del Samsung Galaxy A5 (2017) che speravano di ricevere prima o poi l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie: l'update non arriverà L'articolo Niente Android 9 Pie per il Samsung Galaxy A5 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Nuovo assaggio delle offerte Amazon Prime Day - in picchiata prezzo Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S9 : Mancano tre giorni esatti alle vere e proprie offerte Amazon Prime Day che partiranno lunedì 15 luglio per protrarsi fino a martedì 16. Tuttavia, in queste ore, possiamo già usufruire di una serie di proposte hi-tech davvero interessanti, perché fortemente scontate. Quelle di oggi riguardano due smartphone molto diversi tra loro ma molto ricercati. Il riferimento è al Huawei P30 Lite e al Samsung Galaxy S9, entrambi con un prezzo davvero al ...

Samsung Galaxy Note 10 : nuovi dettagli su prezzo e caratteristiche : Sappiamo già che per il 7 agosto 2019, Samsung ha organizzato un nuovo evento Unpacked presso il Barclays Center di New York. In quell’occasione aprirà ufficialmente il sipario sulla nuova generazione della sua famiglia di phablet, rappresentata dal Galaxy Note 10. Come tradizione, le aspettative sono piuttosto alte e in molti aspettano di conoscere le novità che dovrebbero caratterizzare i nuovi terminali top di gamma del produttore ...