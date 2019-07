Redditi | un super ricco su due vive a Milano

gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019), unsu due, in Italia,. Anche qualcosa di più, statisticamente: risiede infatti nel capoluogo lombardo il 54% di quello 0,01% di sottilissima fascia nella quale si colloca chi guadagna più di 533 mila euro e il 42% dell'altra esigua fascia di coloro prendono oltre i 217 mila euro annui. A certificarlo è il rapporto annuale dell'Inps che spiega: «L'aumento della concentrazione dei top earners nella provincia diman mano che si sale nella distribuzione del reddito è un fenomeno significativo e offre spunti di analisi sulla concentrazione geografica del reddito e le sue implicazioni sull'agglomerazione di competenze qualificate e imprese produttive in pochi centri distribuiti in maniera fortemente disomogenea sul territorio nazionale». Seconda classificata è Roma con percentuali «che ...

