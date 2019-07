Lupa con radio-collare investita ed uccisa sulle strade del Parco Nazionale Gran Sasso

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2019) Teramo - Ancora un lupo investito da un’auto in un: questa volta la vittima della velocità e di una strada insicura all’interno di un’area protetta è stata ladi nome Magica, già monitorata dal personale dell’Entedei Monti Sibillini grazie ad unsatellitare donato dal WWF Italia. Laè deceduta il 12 luglio scorso dopo essere statada un’auto alle porte di Visso, nel versante marchigiano del. Già altro esemplare dotato diera stato ucciso da un bracconiere. Gli investimenti stradali, insieme al bracconaggio con lacci e bocconi avvelenati, sono le prime cause di mortalità di lupi nel nostro paese: sono circa 300 ogni anno gli animali uccisi per queste cause, la cui responsabilità, colpevole o involontaria, è sempre dell’uomo. Gli investimenti stradali di fauna ...

