Intelligenza artificiale | progettato un vaccino per l’influenza Sarà sperimentato

Niente più spoiler - ora li ferma l'Intelligenza artificiale : Si chiama spoilerNet e l'hanno sviluppata i ricercatori dell'Università della California, in collaborazione con Amazon. Il sistema è riuscito a individuare le anticipazioni che rovinano il finale nelle recensioni dei libri con un'accuratezza che va dall'89 al 92%

La robotica che si ispira all’arte di Marcel Duchamp mettendo in gioco l’Intelligenza artificiale : Un gruppo di ricercatori dell’Università di Tokyo ha trovato il modo per costruire robot a partire da materiali comuni, come pezzi di legno. Assemblandoli e istruendo un’intelligenza artificiale nella maniera opportuna, i robot possono muovere braccia e gambe per svolgere attività utili. L’idea prende spunto dall’arte e dal Ready Made (letteralmente, già fatto, pronto per l’uso) inventato dall’artista Marcel ...

Poker - l'Intelligenza artificiale ha imparato a bluffare. E vince : Sviluppata dai ricercatori di Facebook e Carnegie Mellon University, ha battuto i migliori Pokeristi del mondo nella sfida 1 contro 5. E Zuckerberg esulta per le abilità dimostrate dagli algoritmi

Intelligenza artificiale per spiegare ai robot cosa hanno visto : Intelligenza artificiale e robotica: un matrimonio necessario, ma dai risvolti complessi, uno dei quali è fare in modo che il robot possa interagire con l'ambiente anche con i soli dati - relativamente pochi - che un ambiente non strutturato, non definito in precedenza, può fornire. E' una delle frontiere che l'Istituto italiano di tecnologia sta esplorando da anni. "Negli ultimi anni in IIT - spiega Lorenzo Natale, coordinatore linea Humanoid ...

Instagram usa l’Intelligenza artificiale per scoraggiare il cyberbullismo : (Foto: Instagram) Instagram continua a dimostrare di volersi occupare seriamente del problema del cyberbullismo, ora usando l’arma più solida e affidabile, ovvero l’intelligenza artificiale, che permette di affrontare le aggressioni online su un doppio fronte. Da un lato per prevenire gli attacchi agli utenti e dall’altro di supportare al meglio chi ne è vittima. Già da tempo Instagram utilizza l’Ia per comprendere le ...

L'Intelligenza artificiale ha imparato a leggere come camminiamo : Il viso può mentire, il modo di camminare no. Uno studio americano delle università di Chapel Hill e del Maryland ha utilizzato L'intelligenza artificiale per capire lo stato d'animo solo dall'andatura. Molto spesso questo tipo di ricerche si concentra sul volto: i movimenti del viso come traccia delle emozioni. Un po' perché la faccia è sempre stata reputata la parte del corpo più espressiva. Un po' perché per creare un sistema in gradi di ...

Lennon batte McCartney - lo dice l'Intelligenza artificiale : Federer o Nadal, panettone o pandoro, Lennon o McCartney. Questione di gusti. Ma tra i due Beatles non solo. Hanno firmato decine di brani insieme. Spesso la paternità, solare, coincide con le dichiarazione di John e Sir Paul. Altre volte, i due hanno fornito versioni contrastanti e il principale autore non è stato stabilito con certezza. Non sapremo mai se – oggettivamente – il panettone sia più buono del pandoro. Ma l'intelligenza artificiale ...

Jabra Elite 85h - le cuffie spaziali con l'Intelligenza artificiale : Le Jabra Elite 85h sono una novità in un mercato in continuo fermento: l'ascesa degli auricolari wireless e il contemporaneo addio del jack da 3,5 millimetri dagli smartphone sta spingendo gli utenti premium – ossia quelli più attenti alle novità e disposti a spendere qualche euro in più - a convertirsi al nuovo formato di ascolto senza fili. Qualcuno obietterà che fino a quando la musica digitale avrà ...

Facebook - il down svela come l'Intelligenza artificiale analizza tutte le foto postate sui social : Durante il blackout social di ieri in tanti hanno visto comparire sulle proprie bacheche dei box grigi accompagnati da brevi descrizioni al posto delle immagini. Una tecnologia che Menlo Park usa dal 206 per aiutare i non vedenti

Anche SwiftKey ha le sue “Animoji” grazie ai Puppets e all’Intelligenza Artificiale : Diamo il benvenuto alle Animoji di SwiftKey: ecco i Puppets, animali 3D capaci di seguire le espressioni facciali degli utenti attraverso l'Intelligenza Artificiale! L'articolo Anche SwiftKey ha le sue “Animoji” grazie ai Puppets e all’Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

Intelligenza artificiale legge 3 - 3 milioni di documenti e diventa esperta dei nuovi materiali del futuro : Un’Intelligenza Artificiale ha esaminato 3,3 milioni di abstract di documenti scientifici sulla ricerca di nuovi materiali, e analizzando le relazioni tra le parole in essi contenute, è stata capace di predire con anni di anticipo le scoperte di nuovi materiali termoelettrici e di suggerire quelle di materiali ancora sconosciuti. L’Intelligenza Artificiale modifica le foto solo se gli ...

In America si comincia a vietare i “deepfake” - i falsi dell’Intelligenza artificiale : Milano. Lo stato della Virginia, negli Stati Uniti, è diventato il primo a far entrare in vigore una legge contro l’uso dei deepfake, e in particolare contro l’utilizzo della tecnologia per la produzione di pornografia non consensuale. Deepfake è una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale c