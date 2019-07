Frittatine di tagliolini…cotto e mangiato

cosacucino.myblog

(Di lunedì 15 luglio 2019)di tagliolini Ingredienti: 250 gr di tagliolini freschi 3 uova 2 cucchiai di romano grattugiato 200 gr di piselli surgelati 100 gr di salame 100 gr di formaggio trenta o simile 2 cucchiai di besciamella sale pepe olio Per la panatura: 4 uova sale formaggio grattugiato pan grattato Preparazione Mettiamo una pentola con dell’acqua salata sul fuoco e portiamo a bollore. Versiamo i tagliolini e i piselli e portiamo a cottura. Scoliamo e condiamo i tagliolini e i piselli con un filo di olio per evitare che si attacchino. Tagliamo a dadini il salame e il formaggio trenta e mettiamo il tutto in una ciotola capiente. Aggiungiamo i tagliolini, i piselli, le uova, il romano grattugiato, la besciamella e il pepe. Amalgamiamo il tutto. Versiamo il composto in una teglia oliata e compattiamo bene bene. Poniamo in frigo almeno per 3h. Con l’aiuto di un coppa pasta o ...