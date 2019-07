Daconto | sconfitta delle istituzioni

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – “Da componente della segreteria romana del Partito Democratico e del direttivo del Pd del XIV municipio ma soprattutto da mamma trovo intollerabile quanto sta accadendo a Primavalle alle bambine e ai bambini sgomberati oggi dall’ex scuola Don Calabria. Vittime due volte: dell’incapacita’ di garantire loro condizioni abitative dignitose e rispettose del diritto primario a un’abitazione stabile e della propaganda sulla loro pelle. Nessuno dovrebbe mai essere costretto a occupare una casa ed e’ ovvio che non puo’ e non deve essere questa la soluzione della questione abitativa nella nostra citta’. D’altra parte e’ inaccettabile sottoporre dei minori a uno sgombero forzato, farli assistere a scene di guerriglia urbana, strumentalizzare il disagioloro famiglie, senza aver garantito e condiviso per tempo ...