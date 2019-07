Anna Safroncik è la nuova fiamma dell’ex di Diletta Leotta?

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Luana Rosato Il gossip rumoreggia: dopo la fine della relazione con, pare che Matteo Mammì abbia voltato pagina grazie ad una nota attrice,Matteo Mammì, ex compagno di, pare abbia trovato anche lui un nuovo amore: le indiscrezioni, infatti, svelano che accanto all’imprenditore ci sia l’attrice. Sono trascorse solo alcune settimane da quando la conduttrice Sky ha ufficializzato la fine della sua relazione con il neo consulente di Mediapro e da quando è stata beccata in compagnia del nuovo amore, il pugile Daniele Scardina. Secondo il gossip lanciato da Dagospia, però, anche Matteo Mammì avrebbe voltato pagina e iniziato a vivere unastoria con. “In queste ore i due piccioncini sono spiaggiati in una segreta caletta sarda dove stanno, lontani da occhi indiscreti, consumando un fine-settimana di ...

franbellino : Diletta Leotta, i rumors sulla simpatia tra Matteo Mammì e Anna Safroncik - Corriere della Sera - zazoomnews : Chi è Anna Safroncik che ha rubato il cuore all’ex di Diletta Leotta - #Safroncik #rubato #cuore #all’ex - GazzettaDelSud : @AnnaSafroncik , dopo @DilettaLeotta è lei la nuova fiamma di @MatteoMammì ? -