Alessandra Madonna | Giuseppe Varriale condannato a 8 anni

(Di lunedì 15 luglio 2019) Marco Della Corte, giovane ragazza con la passione per la danza, venne uccisa la notte tra il 7 e l'8 settembre 2017 a Mugnano di Napoli(29), ex fidanzato della ballerina(24 al momento della morte), è statoa 8e due mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Durante la lettura della sentenza, erano presenti i genitori della vittima. La madre diè stata colpita da un malore una volta appresa la condanna di. Per la donna si è reso necessario l'intervento di un medico. La condanna nei confronti diè stata disposta dai giudici della Corte d'Assise di Napoli. All'imputato erano stati comminati 4e 8 mesi in primo grado, in quanto l'uomo era stato riconosciuto colpevole di omicidio stradale. Una sentenza da sempre contestata dai genitori di ...

