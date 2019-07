ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Chiaro e incisivo come sempre il titolo disulla vicendaall’Inter che sembra giunta al capitolo finale.Ancora non si conosce quale sarà la destinazione dell’argentino, ma quella che è sicuro è la sua partenza da Milano. Inter ela rottura definitiva Ieri Mauro ha lasciato definitivamente il ritiro di Lugano dove la società lo aveva convocato solo per rispettare gli obblighi contrattuali, svaniscono così le sue ultime speranze di convincere Antonio Conte. Undunque perché a perderci in questa lunga telenovela sono entrambi In termini economici, perché se vale meno il patrimonio delsignifica anche chenon può pretendere di migliorare il suo ingaggio; dal punto di vista sportivo, perché per qualsiasi squadra è meglio avere(due volte capocannoniere, 124 gol in 219 partite in nerazzurro) piuttosto che non averlo, a ...

napolista : #Libero: doppio autogol. Tra l’#Inter e #Icardi nessuno esce vincitore Un club blasonato come l’Inter e un giocator… - MottolaFestival : Questa sera ultimo grande doppio concerto di questa edizione del nostro festival con: ?? Jesse Flowers (vincitore d… - AstridMune : RT @vitasportivait: #Universiadi2019 | #Napoli2019 ???? DOPPIO BRONZO DALLE STAFFETTE ????????? I quartetti italiani della 4x100 stile libero… -