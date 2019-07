Tiziano Ferro : "Col matrimonio Victor Entra nella mia famiglia : una verità che non si può tacere" : “Victor entra a far parte della mia famiglia. Il matrimonio è una cosa sconvolgente”. Sono queste le dichiarazioni che il neosposo Tiziano Ferro ha reso a Vanity Fair dopo la cerimonia che il 13 luglio, all’ora del tramonto davanti ad una quarantina di amici e parenti, lo ha visto unirsi a Victor Allen, 54enne di Los Angeles.Stanno insieme da 3 anni, si sono uniti civilmente nella casa di Sabaudia del cantante. La coppia ...

LIVE Italia-Australia 10-9 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : il Setterosa cEntra una sofferta vittoria e prenota il primo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 14.29 Il Setterosa soffre nei minuti finali ma porta a casa una vittoria importantissima per il prosieguo del cammino iridato. Con questi due punti il primo posto nel girone, con passaggio diretto ai quarti, è molto più vicino. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Australia ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Jasmine Paolini Entra nel tabellone principale : Missione compiuta per Jasmine Paolini, che centra l’accesso nel tabellone principale del torneo WTA di Losanna. Sulla terra rossa svizzera la 23enne di Castenuovo di Garfagnana ha sconfitto la cinese Xinyun Han, numero 179 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e mezza di gioco. Inizio difficile di partita per Paolini, con la cinese che strappa subito il servizio all’azzurra. Sotto per 2-0, ...

Entra nel ristorante - uccide la ex e fugge : caccia all’uomo a Savona : Una vera e propria esecuzione, tra i tavoli del ristorante dove poco prima la vittima si era esibita al karaoke. Siamo a Savona e questa è la storia dell’ennesimo femminicidio. Deborah Ballesio, 40 anni, organizzatrice della serata in cui ha perso la vita, è stata uccisa a colpi di pistola dall'ex marito ieri sera verso le 22.30. L’uomo, Domenico Massari, ex carabiniere, è piombato nel locale, che si trova in Via Nizza, e ha ...

Savona. Domenico Massari Entra nel locale dove Deborah Ballesio stava cantando e spara : sparatoria a Savona nella notte. Un uomo ha ucciso l’ex moglie che stava cantando al karaoke. Il killer ha sparato

Superbike - GP Usa 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea cEntra la quinta vittoria di fila e allunga nel Mondiale - Bautista cade ancora e sprofonda a -49 : Non si ferma più la cavalcata vincente di Jonathan Rea, capace di trionfare in gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 portandosi così a quota cinque successi di manche consecutivi e allungando in maniera forse decisiva nella classifica del Mondiale Superbike. Il fenomenale nord irlandese della Kawasaki ha infatti approfittato nel migliore dei modi della quarta caduta stagionale del rivale Alvaro Bautista, conducendo ...

Milan - Bonaventura torna a correre : sarà cEntrale nel progetto di Giampaolo : Giacomo Bonaventura, fermo da ottobre dopo l’operazione al ginocchio, è tornato a correre. Giampaolo vuole rilanciarlo e punta su di lui.“powered by Goal”Non solo Krunic, Bennacer e forse Veretout. Il centrocampo del Milan di Giampaolo punta forte anche sulle risorse interne come Giacomo Bonaventura.L’ex Atalanta, fermo dallo scorso ottobre dopo l’operazione al ginocchio, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello ...

I test di Samsung Galaxy Fold Entrano nel vivo : beccato sulla metropolitana di Nuova Delhi : Una foto rubata sulla metropolitana di Nuova Delhi che immortala quello che assomiglia parecchio ad un Samsung Galaxy Fold L'articolo I test di Samsung Galaxy Fold entrano nel vivo: beccato sulla metropolitana di Nuova Delhi proviene da TuttoAndroid.

I dati Frontex certificano il calo dei migranti nel Mediterraneo cEntrale : Mauro Indelicato Complessivamente diminuito di un terzo rispetto al 2018 il numero dei migranti entrati irregolarmente in Europa, nel Mediterraneo centrale cifre in calo dell'83% Nel pieno di un’estate che si prevede calda sul fronte migratorio, a dare un quadro di riferimento più dettagliato sull’attuale situazione è l’agenzia Frontex la quale, nelle scorse ore, dirama i numeri più importanti dei primi sei mesi di questo 2019. Per ...

Nel Centro Rimpatri di Torino negate le cure ai malati. Il 118 : “Lì non possiamo Entrare” : Le registrazioni delle telefonate al 118 di uno dei detenuti del CPR di Torino con importanti problemi di salute, e la risposta dell'operatore che rifiuta di inviare un'ambulanza. Nel Centro di Permanenza e Rimpatrio anche ammalarsi è vietato. Nel frattempo i parlamentari chiedono che venga istituita una commissione parlamentare d'inchiesta.Continua a leggere

Mercato Inter : Lukaku - Icardi - Dzeko - il valzer dei bomber sarebbe Entrato nel vivo : Si annuncia una giornata convulsa e molto Interessante per il Mercato del’Inter. Marotta potrebbe volare a Londra oggi per accelerare la trattativa per Romelu Lukaku, vero e proprio sogno estivo di Conte. Il Manchester United non sembra propenso a fare sconti, continuerà con ogni probabilità a chiedere più di 80 milioni, ma la missione in Inghilterra potrebbe sbloccare l'affare per il giocatore belga. In entrata c’è anche Edin Dzeko, dopo il ...

La Cina controlla gli smartphone a chi Entra nel Paese. Sicurezza o clima del terrore? : Verrebbe da dire “che figli di Trojan” e stavolta non ci sarebbe alcun riferimento a vicende nostrane che hanno evidenziato le italiche miserie. L’epiteto tecno-scurrile in questo caso è indirizzato agli agenti della Polizia di frontiera della Repubblica Popolare Cinese, in servizio al confine con il Kyrgyzstan. Gli sbirri della regione di Xinjiang stanno conducendo una delle più acrobatiche operazioni di pedinamento virtuale e controllo ...

Napoli-James Rodriguez - CorSport : “Entrati nella fase 2 - resta solo un nodo” : Napoli-James Rodriguez, Il Corriere dello Sport scrive sugli ultimi aggiornamenti Napoli-James Rodriguez, il matrimonio sembra ormai imminente anche se resta l’ ultimo nodo da sciogliere. In questo momento il direttore sportivo azzurro si trova a Madrid per cercare di chiudere l’ affare e portare il fantasista colombiano alla corte di Carlo Ancelotti che lo aspetta a braccia aperte. L’ ultimo step, però, non sembra una ...

Preliminari Champions League - si Entra nel vivo : il programma e tutti i risultati : Si giocano partite importanti valide per i Preliminari di Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo. programma lungo e con interessanti partite in grado di regalare le prime indicazioni, si apre con il match tra Astana e Cluj, lo scontro più interessante di oggi può essere considerato sicuramente quello tra Sarajevo e Celtic. La Stella Rossa affronta in trasferta il Suduva, mercoledì tanti altri match interessanti, il ...