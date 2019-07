Tablet Samsung | i migliori da comprare

Samsung Galaxy Tab S5e è un Tablet ben fatto per la multimedialità in movimento - ma costa 350 euro : Samsung Galaxy Tab S5e è un nuovo tablet Android di fascia media che punta sullo schermo pannello Super AMOLED da 10,5 pollici e su un comparto audio con quattro altoparlanti stereo per proporsi come strumento per l’intrattenimento in movimento. Terminata l’era dei tablet vecchio stile, anche per gli schermi sempre più grandi degli smartphone, la fruizione di contenuti multimediali è una chiave interessante per rivalutare questa ...