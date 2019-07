Scherma | Bebe Vio scatenata a Varsavia | dominio totale in Coppa del Mondo | quarta

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019)Vio continua a vincere, la Campionessa Paralimpica e Mondiale di fioretto si è imposta anche in occasione della quinta tappa delladeldiparalimpica. L’azzurra ha letteralmente dominato in Polonia, ai quarti di finale ha liquidato la bielorussa Makrytskaya (15-2), poi in semifinale ha surclassato la cinese Rong (15-3) e nell’atto conclusivo ha sconfitto nettamente l’altra cinese Jinghing Zhou (15-9). La 22enne veneta ha infilato così il suo quarto successo consecutivo nel massimo circuito internazionale, il quinto in una stagione da lusso dove è stata seconda soltanto nella tappa di Kyoto. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Bizzi Feder

