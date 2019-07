Mimmo Lucano | altro scandalo a Riace | per chi usava soldi e case destinate ai migranti il

Riace - il successore di Mimmo Lucano non poteva essere eletto : Antonio Trifoli, a capo di una lista civica, aveva un contratto a tempo determinato col Comune. L'aspettativa non retribuita chiesta per fare il sindaco non gli spetterebbe per legge

Beppe Fiorello sbarca su Canale 5 con Gli Orologi del Diavolo : il caso Mimmo Lucano lo ha allontanato dalla Rai? : Dopo vent'anni di fedeltà assoluta, Beppe Fiorello sbarca su Canale 5 con Gli Orologi del Diavolo. La nuova fiction porterà sulla rete ammiraglia Mediaset proprio l'attore, volto noto e simbolo della Rai1 impegnata che ha "sfruttato" il volto del siciliano per una serie di film tv e fiction proprio puntando al patto con lo spettatore stretto dal siciliano, da sempre garante di un prodotto ben confezionato. A quanto pare tutto questo non è più ...

Riace - al via il processo Xenia. Ministero dell’Interno e prefettura contro Mimmo Lucano : “Mi sembra paradossale” : Si è tenuta a Locri la prima udienza del processo “Xenia” che vede, tra i 26 imputati, anche l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, accusato di associazione a delinquere nella gestione dei fondi per l’accoglienza dei migranti ma anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di alcune irregolarità nell’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti. contro Mimmo Lucano si sono costituiti parte civile il Ministero dell’Interno e la ...

Mimmo Lucano - non più sindaco di Riace né consigliere ma resta divieto di dimora. Processo al via con Tribunale off limits : Non è più sindaco. Non è nemmeno consigliere comunale di opposizione perché, nonostante sia stato il più votato, alla fine la sua lista ha rimediato un solo seggio ed è andato alla candidata a sindaco. Non potrebbe in nessun caso rappresentare un pericolo in un Comune dove, ormai, è un semplice cittadino. Eppure Mimmo Lucano, da otto mesi al divieto di dimora, non può ancora tornare nella sua Riace. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Locri ...

Nemo propheta in patria : Mimmo Lucano tradito dal bacio delle urne : Nel piccolo borgo di Riace, che ha fatto della Xenia la sua utopia, si afferma la Lega di Salvini. Ma

Mimmo Lucano a Riace ottiene solo 21 voti (e non entra in Consiglio) : Una manciata di voti per Mimmo Lucano nel mare dei consenti per la Lega. «Sono triste ma bisogna prendere atto che la vita è così». Così Domenico Lucano ha commentato...

Lega prima a Riace - il commento dell’ex sindaco Mimmo Lucano : Mimmo Lucano è diventato un simbolo per tutti coloro che si oppongono alle politiche sull’immigrazione di Matteo Salvini. Questo però non è bastato a permettergli di essere rieletto nel proprio paese. Dopo essere stato sindaco di Riace per 15 anni, si è presentato di nuovo alle elezioni con la lista ‘Il Cielo sopra Riace’ che però è arrivata solo terza. Anche nel suo paesino infatti, la Lega ha fatto il botto. “Tutto ciò ...

Per Mimmo Lucano doppia sconfitta : a Riace vince la Lega sia alle europee sia alle comunali : doppia sconfitta per Mimmo Lucano nella tornata elettorale di domenica. Dopo aver dato la vittoria alle europee alla Lega, anche alle elezioni comunali Riace (Reggio Calabria) ha inflitto un altro dispiacere al suo ex sindaco, diventato negli ultimi anni simbolo delle politiche di accoglienza in Italia, attualmente in regime di divieto di dimora per il suo coinvolgimento in un’inchiesta della procura di Locri per presunte ...

Matteo Salvini attacca Mimmo Lucano dopo il trionfo in Calabria : "Adotterò il modello Riace" : Il trionfo della Lega e di Matteo Salvini alle Europee passa anche per Riace, il comune calabrese simbolo delle politiche pro-immigrazione di Mimmo Lucano. Un trionfo dal pesantissimo valore simbolico, alla faccia del "modello Riace" tanto sbandierato dalla sinistra in tema di accoglienza dei migran

La Lega è primo partito anche nella Riace di Mimmo Lucano : La Lega di Matteo Salvini è stato il partito più votato alle elezioni europee a Riace (Reggio Calabria), il Comune simbolo delle politiche di integrazione guidato, fino a oggi, da Mimmo Lucano.Con il 30,7% la Lega ha conquistato nelle due sezioni nelle quali si è votato a Riace il primato dei consensi per le Europee. A Riace la Lega ha superato il Movimento 5 Stelle, attestatosi al 27,4% e il Pd (17,4).Nel Comune in ...

Riace - Mimmo Lucano torna dopo 8 mesi : “Unico politico in esilio in Italia. Impegno politico e sociale non finirà mai per me” : Tanti applausi e molte lacrime per la prima volta a Riace dopo quasi 8 mesi di lontananza. Ancora sottoposto al divieto di dimora, infatti, solo con l’autorizzazione del Tribunale di Locri ieri sera il sindaco sospeso Mimmo Lucano ha potuto partecipare al comizio finale prima delle elezioni in cui è candidato a consigliere comunale nella lista “Il cielo sopra Riace” guidata da Maria Spanò. “Di una cosa sono certo, – ha affermato un Lucano ...

Mimmo Lucano torna a Riace - ma solo per comizio finale e voto : Il sindaco sospeso del borgo calabrese per la prima volta potrà rientrare in paese. Alle elezioni è candidato al consiglio comunale

Mimmo Lucano vince il ricorso : il Tar reintegra Riace nel sistema Sprar : Il Tar della Calabria sezione di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso del Comune, ha annullato il provvedimento del Ministero dell’Interno che aveva escluso Riace dallo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il ricorso era stato presentato dal vice sindaco Giuseppe Gervasi il primo gennaio scorso.La decisione si fonda essenzialmente sulla circostanza, evidenziata dai difensori del Comune, che a Riace sia ...

Riace - il Tar riammette il comune di Mimmo Lucano nel sistema Sprar : Il ministero dell’Interno lo aveva estromesso a ottobre. Ora il Tar della Calabria ha accolto il ricorso del comune e ha annullato il provvedimento che aveva escluso Riace dallo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il ricorso era stato presentato dal vice sindaco Giuseppe Gervasi il primo gennaio scorso. La decisione si fonda essenzialmente sulla circostanza, evidenziata dai difensori del comune, che a Riace ...