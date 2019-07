Milano Palazzo Reale | mostra dedicata a Guido Pajetta Miti e figure tra forma e colore

De Magistris a Palazzo Marino da Sala : «Pronto nuovo patto Napoli-Milano» : «Questa mattina ho avuto un cordiale e proficuo incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala presso il suo ufficio al Comune. Abbiamo discusso lungamente di iniziative congiunte,...

Woody Allen debutta alla Scala di Milano : “È come il palazzo di Cenerentola” : A 83 anni il regista americano approda al Teatro alla Scala di Milano, portando in scena l'opera di Giacomo Puccini "Gianni Schicchi", un'opera breve e divertente che Woody Allen ha già diretto nel 2008 a Los Angeles: "Ma se qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei diretto alla Scala, gli avrei dato del pazzo."Continua a leggere

Milano : a Palazzo Pirelli mostra su Giovannino Guareschi e la Lombardia (2) : (AdnKronos) - I pannelli della mostra dedicano spazio anche alla Moto Guzzi, che Guareschi amava, tanto da partecipare al motoraduno del 1949. Le fotografie con la celebre motocicletta sono state raccolte al Museo della Moto Guzzi di Mandello al Lario, che ha messo a disposizione i suoi archivi. Gua

Milano : a Palazzo Pirelli mostra su Giovannino Guareschi e la Lombardia : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Don Camillo e Peppone a Palazzo Pirelli. A conclusione dell’anno Guareschiano per i 50 anni dalla scomparsa dello scrittore avvenuta il 22 luglio 1968, la sede del Consiglio regionale della Lombardia ospita la mostra 'Il mio cuore è targato Mi', curata dall’associazione

Milano. Messa in sicurezza del palazzo in via Ucelli di Nemi : Lavori per la pulizia e la Messa in sicurezza dell’edificio pubblico di via Ucelli di Nemi in zona Ponte Lambro. Dopo

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia (3) : (AdnKronos) - Alla mostra multimediale è collegata una caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi leonardeschi, che si svolgerà il 29 giugno e che coinvolgerà oltre 1.000 persone divise in squadre di 10-15 elementi e che vedrà Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli tra i luoghi protagonisti. Le visite s

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia (2) : (AdnKronos) - Da luglio a settembre lo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia ospiterà la mostra 'Genio & Impresa - Leonardo e Ludovico ieri e oggi', promossa da Assolombarda in collaborazione con Giunta e Consiglio Regionale della Lombardia, per celebrare la straordinaria capacità del nostro territ

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Proseguono domani, domenica 16 giugno, le aperture straordinarie del Belvedere di Palazzo Lombardia, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. L'orario di accesso del pubblico, al 39° piano della sede regionale, è dalle 10 alle 18.

Milano. Palazzo Reale : bambini scoprono il meraviglioso mondo della natura : Prosegue la Sezione didattica di Palazzo Reale fino alla fine di giugno con tre appuntamenti speciali dedicati alle famiglie con

Garavaglia indagato da Corte Conti/ Guai Lega "Palazzo Milano venduto sottoprezzo" : Massimo Garavaglia indagato per danno erariale dalla Procura della Corte dei Conti della Lombardia: 'vendita Palazzo Beretta sottoprezzo', Guai per la Lega

Milano - procura contabile contesta danno erariale a viceministro Garavaglia : “Vendita sottoprezzo di palazzo ex Asl” : La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un invito a dedurre al viceministro leghista all’Economia Massimo Garavaglia e altre tre persone per danno erariale in relazione alla “vendita sottoprezzo” e alla locazione di un immobile, palazzo Beretta a Milano, ceduto da Ats Milano, ex azienda sanitaria Asl. La contestazione riguarda l’esponente del Carroccio in relazione al sua carica di assessore regionale ...

2 giugno : a Milano Palazzo Marino aperto al pubblico : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - A Milano, in occasione della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, Palazzo Marino apre le porte ai visitatori. Dalle 10 alle 20, milanesi e turisti potranno accedere alle sale storiche e agli spazi istituzionali della ‘casa dei milanesi’. Le celebrazioni del 73esimo

Milano - sciame di 120mila api fugge dal tetto di Palazzo Marino. LE FOTO : Milano, sciame di 120mila api fugge dal tetto di Palazzo Marino. LE FOTO Gli insetti, scappati dall'alveare della sede del Comune per seguire l'ape Regina, sono arrivati fino a via Santa Margherita, nel pieno centro della città. Sono poi stati recuperati grazie all'intervento della polizia e di un ...

Milano. Oggi GiocaMi a Palazzo Marino : A partire dalle 10, nel cortile d’onore e nella Sala Alessi di Palazzo Marino, si terrà GiocaMi. Il Festival del