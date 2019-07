Malattia Mihajlovic | i commoventi messaggi dei calciatori del Bologna FOTO

calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) “Non mollare guerriero, vinci la tua battaglia più importante”. Anche Riccardo Orsolini, attaccante del, testimonia con questo post su Instagram, a cui allega unadi sé stesso che abbraccia Sinisa, la vicinanza al suo allenatore. “Siamo tutti con te…”, aggiunge il n. 7 dei rossoblù aggiungendo l’immagine di un bicipite e di un leone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Riccardo Orsolini ♛ (@riccardo orsolini7) in data: 13 Lug 2019 alle ore 8:03 PDT “E’ stata una botta che nessuno si aspettava. Per noi il mister è come un padre, ora lotteremo per lui come lui ha lottato per noi”. Così Blerim Dzemaili, centrocampista e capitano del, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’annuncio delladi Sinisa. ...

angelomangiante : #Mihajlovic : “Ho la leucemia. Non vedo l’ora di cominciare le cure. La vincerò. Batterò la malattia, per mia mogl… - FabrizioRomano : 'Io vincerò questa sfida e batterò la malattia. Lo farò per me, per mia moglie, per la mia famiglia, per chiunque m… - realvarriale : Impossibile non emozionarsi davanti alla commozione di Sinisa nel raccontare la sua malattia, una leucemia acuta. U… -