Gli emulatori arrivano su Steam con RetroArch

gamerbrain

(Di sabato 13 luglio 2019) Dite la verità, chi di voi non è cresciuto con i retrogames? C’è chi ha avuto la fortuna (come il sottoscritto) di trascorrere giornate in salagiochi con i classici di Taito, chi invece ha iniziato la propria carriera videoludica dal Nintendo 8 Bit, Super Nintendo, Mega Drive e cosi via dicendo. Vi piacerebbe rivere le vecchie glorie del passato dal PC via? A quanto pare dal 30 Luglio 2019 potrete farlo, grazie all’arrivo del celebre, una piattaforma che racchiude glidi tutte le console retrogames del passato, quali NES, SNES, N64, MAME, NEOGEO e chi più ne ha più ne metta.arriva su! Se avete una Nintendo Switch modificata, un Raspberry, una PS3 modificata, uno smartphone Android o iOS o una qualsiasi altra piattaforma da smanettoni, allora avrete sicuramente usato almeno una volta ...

nucciaportraits : @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Mi pare evidente che bisogna cambiare strategia, altrimenti il tutto si trasforma… - OrlandinaB : @Rita27546 Ormai certe cose sono incommentabili. Si è toccato il fondo così continuo a dire che sarebbe meglio non… -