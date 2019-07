Facebook pagherà una multa di 5 miliardi di dollari per lo scandalo Cambridge Analytica

Facebook : in arrivo un’app che pagherà gli utenti per i loro dati - ma nel rispetto della privacy : Facebook che è alla ricerca costante di migliorare il suo servizio social ha lanciato una app che pagherà gli utenti disposti a condividere con il social i dati relativi al loro uso delle applicazioni sugli smartphone. Il suo nome è “Study from Facebook” e la compagnia di Mark Zuckerberg, assicura che rispetta la privacy: non raccoglie informazioni su credenziali e password, e non avrà accesso ai messaggi o ai siti web visitati. ...

