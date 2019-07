Come si generano le aurore su Giove

meteoweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) Qual è il meccanismo responsabile delle gigantipolari su? Secondo uno studio pubblicato su Nature questa settimana, le emissioni aurorali di, molto più potenti di quelle del nostro pianeta, non sono generate da processi simili a quelli responsabili di quelle presenti sulla Terra ma da correnti alternate legate alla rapida rotazione della sua magnetosfera. Oltre ad essere il pianeta più grande – spiega Global Science –vanta anche lepiù brillanti di tutto Sistema Solare, che si mostranodue grandi anelli ovali attorno ai poli del pianeta. Legioviane sprigionano un potere radiante di 100 terawatts ( pari a cento miliardi di kilowatt); per avere un’idea, la luminosità che viene prodotta equivale a circa 100.000 centrali elettriche. Questi fenomeni sono guidati da un gigantesco sistema di correnti elettriche che collega le regioni ...

