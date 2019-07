Zucchero | stranieri 4 pacchi su 5 | SOS Made in Italy

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Oltre 4disu 5 arrivano dall’estero mentre la produzioneinrischia di essere azzerata dalla concorrenza sottocosto dei Paesi del Mercosur che nell’ambito dell’accordo di libero scambio con l’Unione Europea hanno ottenuto maggiori concessioni con il dazio zero sul contingente di 180mila tonnellate“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti in riferimento all’incontro del Consiglio Agricoltura della Ue che si terrà a Bruxelles il 15 luglio durante il quale il commissario all’Agricoltura Phil Hogan riferirà ai ministri sulle conclusioni dei lavori del gruppo ad alto livello, composto dai rappresentanti degli Stati membri e dell’Esecutivo Ue, per evitare ulteriori ridimensionamenti produttivi in Italia e a livello europeo del settore. “Un rischio aggravato dalla Brexit poiché l’Unione Europea è un esportatore netto dinel Regno ...

