Silvana Saguto assolta dalle accuse di abuso d’ufficio

(Di venerdì 12 luglio 2019), ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, è stataperché il fatto non sussiste dall’accusa di. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Caltanissetta presieduta da Francesco D’Arrigo. Il pm per l’imputata aveva chiesto la condanna ad un anno e quattro mesi. Il magistrato in questo processo era accusata di avere nominato un coadiutore giudiziario in aggiunta ad un amministratore giudiziario nella gestione del complesso Torre Artale di Trabia.è imputata a Caltanissetta per la gestione dei beni confiscati alla mafia e le nomine di amministratori giudiziari per diversi reati che vanno dalla corruzione al falso, dall’alla truffa aggravata. A sostenere la difesa del magistrato sono stati gli avvocati Ninni e Giuseppe Reina. “Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’avvocato ...

