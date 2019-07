Scambiato per un trafficante di esseri umani | torna libero dopo 3 anni

GTA V : un politico pakistano ha Scambiato un filmato di gioco per un avvenimento vero : Quello che stiamo per raccontarvi ha un non so che di surreale, soprattutto perché la gaffe è stata fatta da un funzionario politico pakistano che dovrebbe quantomeno discernere la realtà dalla fantasia.Come riporta The Next Web, il segretario generale del Pakistan, Khurram Nawaz Gandapur, ha postato un tweet in cui viene mostrato un aereo che cerca in tutti i modi di non colpire un tir pieno di liquido infiammabile. Gandapur nel suo tweet ...

La storia del coniglio con la coda lunga (Scambiato per un gatto) venduto all’Eurospin : ecco come sono andate le cose : C’è a chi piace il pesce gatto e c’è a chi piace il pesce ratto. Alla celebre battuta del ragionier Filini in Fantozzi subisce ancora da oggi andrà aggiunta una postilla: e c’è a chi piace il coniglio gatto. Già, perché a vedere la foto che un utente di Facebook ha scattato tra i banconi della carne fresca, sezione conigli, di un supermercato Eurospin in Italia, sarebbe presente uno strano esemplare con una coda piuttosto lunga. Il post con ...

Aveva Scambiato gli agenti per clienti! Entra nell’auto della polizia e tenta di vendere cocaina : Lo spacciatore che ieri pomeriggio è Entrato in un'auto civetta della polizia e ai due agenti in borghese, scambiati per clienti, ha offerto una dose di cocaina. Un'idea decisamente sconclusionata che ha fatto finire in manette un uomo di 30 anni, di nazionalità marocchina, ora accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' successo a Firenze, in via delle Gore. Gli agenti, in servizio presso il commissariato di ...