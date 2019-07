René Favaloro | il doodle di Google ricorda il padre del bypass

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Oggi, 12 luglio,celebra con unRenè, ildelaorto-coronarico che ha rivoluzionato la storia della medicina e salvato milioni di vite. Nato 96 anni fa a La Plata, il medico argentino di origini italiane nel maggio del 1967 fu il primo ad eseguire un intervento chirurgico per l'innesto di uncoronarico. L'operazione, oggi, è tra le più eseguite al mondo e ha salvato la vita a milioni di persone. L'intervento che avrebbe cambiato la storia della chirurgia cardiovascolare, il 12 maggio 1967era figlio di un carpentiere e una sarta. I suoi nonni, di origine italiana, erano emigrati in Sud America lasciando le loro viti in Valdichiesa, una piccola località delle isole Eolie. A causa della perdita della loro attività furono costretti a cercare fortuna in Argentina e fu proprio la nonna a spingereagli studi di Medicina. Il giovane ...

