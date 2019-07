Per le bollette a 28 giorni ora scatta il rimborso | bocciati i ricorsi delle compagnie

Le compagnie telefoniche dovranno rimborsare i soldi Per il caso delle bollette ogni 28 giorni : Le compagnie telefoniche che hanno applicato i rimborsi a 28 giorni per effetto della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto il loro appello dovranno ora restituire i ‘giorni illegittimamente erosi’ dal giugno 2017, quando cambiarono le contabilità dei mesi.La sentenza del Tar, oggi confermata, prevedeva inizialmente la ‘restituzione’ di questi giorni entro il 31 dicembre 2018, ma il ricorso delle ...

Rincari Per bollette - telefonia e trasporti : "Arriva la stangata di luglio" : L'allarme lanciato dal Codacons: "A partire da lunedì 1° luglio le famiglie italiane dovranno far fronte ad un maggiore...

Multe dimezzate alle compagnie telefoniche Per le bollette a 28 giorni : Le bollette telefoniche a 28 giorni tornano a far parlare. E non per gli attesi rimborsi dei consumatori. La palla è tornata in mano all’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), che ha dovuto rivedere le Multe contro Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, i quattro operatori telefonici richiamati a tornare alla fatturazione mensile. E si tratta di una correzione al ribasso. Le compagnie pagheranno a testa 580mila euro. Circa la metà del ...

Bollette elettriche - la stangata imposta dal M5s : quanto spendi in più Per finanziare le centrali : La propaganda è una cosa e governare un' altra. Una verità cui il ministro Di Maio ha ormai imparato a convivere senza più provare imbarazzo. Ma nessuno poteva credere che sarebbe arrivato a finanziare le centrali termiche a danno dell' energia solare. Lo scontro con l' universo verde, la cui esiste

Bollette - occhio agli aumenti Per il condizionatore : i trucchi Per risparmiare : Per combattere le temperature estive il condizionatore diventa il principale alleato, ma occhio agli aumenti in bolletta...

Bimbo povero del Perù studia sotto un lampione : milionario gli paga le bollette (VIDEO) : 'Prima o poi, arriverà il mio momento. Per questo devo studiare e preparare me stesso'. Un giovanissimo peruviano della città di Moche, Victor Angulo Córdoba, appena undici anni di età, evidentemente ha preso alla lettera questa celebre affermazione di Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti di America. Proveniente da una famiglia estremamente povera, l'adolescente, sprovvisto in casa di energia elettrica per l'illuminazione ...

Rimborso bollette a 28 giorni : cosa fanno le compagnie Per evitarlo : Rimborso bollette a 28 giorni: cosa fanno le compagnie per evitarlo Potrebbe essere messa la parola fine al Rimborso bollette a 28 giorni. Come è noto, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva dei rimborsi avanzata dalle compagnie telefoniche e il 4 luglio si attende l’approfondimento che riguarderà le principali motivazioni che hanno portato al rigetto. Nel frattempo, tuttavia, il CdS ha sollecitato le compagnie a ...

Bollette luce e gas - rischio di nuovi aumenti Per rilanciare Alitalia : L'Autorità per l'energia lancia un monito a governo e parlamento affinché vengano modificati due articoli contenuti nel d.l...

Bollette luce e gas - rischio aumento Per salvare Alitalia : Per salvare Alitalia lo Stato italiano potrebbe ricorrere a un aumento delle Bollette energetiche. Il monito viene dall'Autorità dell'Energia (Arera)...

Bollette - l’authority : “Evitare riPercussioni su famiglie e imprese da trasferimenti di risorse in favore di Alitalia” : Evitare l’utilizzo di una serie di oneri contenuti nelle Bollette elettriche per finalità non energetiche come il salvataggio di Alitalia. Lo chiede in una segnalazione a governo e Parlamento l’Autorità di regolazione per l’energia le reti e l’ambiente (Arera), mettendo in luce i rischi di ripercussioni su famiglie e imprese. Nel mirino di Arera ci sono gli articoli 37 e 50 del Decreto crescita, che prevedono la possibilità di utilizzare 650 ...

Perché Per il salvataggio di Alitalia potrebbero aumentare le bollette di luce e gas : L'Arera, l'Autorità dell'Energia, chiede al governo e alla maggioranza di modificare una norma prevista nel decreto Crescita con cui si stabilisce che lo Stato può prelevare 650 milioni di euro dai conti della Cassa per i servizi energetici e ambientali per utilizzarli per il salvataggio di Alitalia. Questa decisione potrebbe avere conseguenze anche sulle bollette di luce e gas che potrebbero aumentare.

Soldi dalle bollette Per salvare Alitalia : Evitare ripercussioni negative sulle bollette di famiglie e imprese dal sostegno per Alitalia. Lo chiede l’Autorità dell’Energia (Arera) in una segnalazione a Parlamento e Governo, in cui afferma che l’utilizzo di 650 milioni dalla Cassa energetica (Csea) a favore della compagnia aerea sia una tantum e che queste vengano poi restituite. Togliere fondi alla Csea non consente di fatto all’Authority di intervenire per ...

Milano : Caritas - 11mila Persone hanno chiesto aiuto Per pagare bollette : Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Nel 2018 nella Diocesi di Milano 11mila persone hanno chiesto aiuti economici per le bollette e gli affitti ai centri di ascolto della Caritas Ambrosiana. Per evitare i distacchi lo scorso anno l’organismo diocesano ha pagato 6mila bollette della luce. "Essere costretti

Arrivano i rimborsi Per le bollette a 28 giorni : sconto in fattura o nuovi servizi : (Foto: pixabay.com) Nuovo capitolo – e forse ultimo – nello scontro tra le compagnie telefoniche operanti in Italia e le autorità garanti per il caso delle bollette telefoniche a 28 giorni scoppiato nel 2017. Martedì 21 maggio il Consiglio di Stato ha deciso di non concedere nessuna ulteriore sospensiva per i rimborsi. Così Vodafone, Wind Tre e Fastweb devono ora predisporre un “piano di storno” in attesa della prossima udienza fissata il 4 ...