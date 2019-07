Il legale di Carola Rackete | Temiamo per la sua incolumità

agi

(Di venerdì 12 luglio 2019) La querela dicontro Matteo Salvini sta per arrivare. La capitana della Sea Watch 3, salvo ritardi burocratici, dovrebbe presentarla già oggi alla procura di Roma cui chiede il sequestro preventivo degli account Facebook e Twitter del ministro dell'Interno, da dove sono partiti quelli che nella denuncia vengono definiti "messaggi d'odio". "per l'della capitana - ammette il suo, l'avvocato Alessandro Gamberini in un'intervista a Radio Capital - se una persona viene indicata come un'assassina in libertà, come una delinquente, come un personaggio da mettere all'indice, poi non si sa quali sono le reazioni da parte di coloro che, seguendo queste indicazioni, possono adottare comportamenti gravi nei suoi confronti, anche aggressivi dell'fisica. Io ho questo timore. Lo scatenamento del discorso dell'odio poi non si controlla ...

