I notebook Portégé X30-F e Tecra X40-F promettono funzionamento silenzioso e prestazioni

(Di venerdì 12 luglio 2019) La divisione Client Solutions di Toshiba è ufficialmente divenuta lo scorso aprile Dynabook Inc, e per inaugurare il nuovo marchio ha annunciato la disponibilità di due nuoviprofessionaliX30-F eX40-F. Oltre che un’innovazione tecnologica, vuole essere un segnale concreto di continuità del lavoro svolto da Toshiba, e per dimostrare l’impegno e la competenza di Dynabook nel mercato dei PC a indirizzo professionale. Vendite di PC in Italia: i consumatori non spendono, le aziende sì Principali novità dei nuovisono la funzione Modern Standby, i processori Intel Core di ottava generazione e le memorie Intel Optane. Rispetto alla produzione precedente esordiscono inoltre touchpad ad elevata precisione, sblocco del sistema tramite lettore per le impronte digitali e un nuovo ...

