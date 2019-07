Wimbledon | Roger Federer è in semifinale e ora cerca la ' nona sinfonia'

Wimbledon – Nadal corre come un treno : Querrey spazzato via - in semifinale c’è Roger Federer! : Rafa Nadal supera Sam Querrey in 3 set e accede alla semifinale di Wimbledon: lo spagnolo scriverà un’altra pagina della leggendaria sfida con Roger Federer Sarà nuovamente Nadal contro Federer. semifinale annunciata in quel di Wimbledon. Federer si era assicurato un posto nel penultimo atto dello Slam britannico eliminando Nishikori, Nadal lo ha raggiunto superando Sam Querrey in 2 ore e 9 minuti di gioco, distribuiti su 3 set vinti 5-7 / ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer fa 100 - Kei Nishikori sconfitto in quattro set per approdare in semifinale : Pochi mesi dopo i 100 tornei, arrivano anche le 100 vittorie a Wimbledon: tante, in vent’anni di carriera, ne ha conquistate Roger Federer, che nel “suo” Centre Court torna in semifinale ai Championships a due anni di distanza dall’ultima volta (in cui andò poi a trionfare su Marin Cilic in finale). Lo svizzero sconfigge nei quarti il giapponese Kei Nishikori in 2 ore e 36 minuti con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 6-4, ...

Wimbledon - Roger e Serena sono i più forti. Non è ancora l’ora di ricordarli : Di Serena Williams e Roger Federer, impegnati ad inseguire l’ennesimo trionfo a Wimbledon, impressiona la longevità agonistica. Entrambi classe 81, Roger l’8 agosto e Serena il 26 settembre festeggeranno, ancora in campo, i 38 anni. Longevi ma non solo, ancora competitivi e affamati. Wimbledon è la loro preda preferita: otto successi per lo svizzero, sette per l’americana. Sembrerebbe una storia parallela, ancora più se si fa il conto degli Slam ...

Wimbledon - Berrettini travolto da Federer : quanti minuti ha impiegato Roger per mandarlo a casa : L' emozione della prima in carriera sul centrale di Wimbledon, le fatiche dei turni precedenti e un Roger Federer semplicemente perfetto costringono Matteo Berrettini a una sconfitta lampo agli ottavi di finale dello Slam londinese. In 74 minuti di gioco lo svizzero regola il 23enne romano 6-1, 6-2,

DIRETTA/ Berrettini Federer - risultato 0-3 - Roger batte Matteo - ora quarti Wimbledon! : DIRETTA Berrettini Federer: ottavo di finale a Wimbledon 2019, info streaming video e tv del match. Matteo contro il Re anche con l'aiuto di Nole

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini non supera l’esame Roger Federer. Lo svizzero vola ai quarti di finale con facilità : Niente da fare per Matteo Berrettini. Il Centrale di Wimbledon e Roger Federer (n.3 del ranking) rappresentano due ostacoli insormontabili per le aspirazioni del nostro portacolori, quasi asfissiato da un avversario di grandissima qualità che, senza fare nulla di particolare, ha archiviato la pratica negli ottavi di finale dello Slam di Londra con estrema facilità, sul punteggio di 6-1 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. Una prestazione ...

VIDEO Matteo Berrettini - Wimbledon 2019 : “Posso giocarmela con Roger Federer” : Oggi è il gran giorno della sfida per il nostro Matteo Berrettini contro “Sua Maestà” Roger Federer. Nel Tempio del tennis, a Wimbledon, il classe ’96 del Bel Paese affronta il Maestro, otto volte vincitore dei Championships. Matteo, cresciuto a “pane e Federer”, si è appassionato a questo sport grazie al fuoriclasse elvetico e quindi quello di oggi ha il sapore del sogno che si avvera. Berrettini però non vuol ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini - il Centre Court e Roger Federer - da Roma al Manic Monday per un ottavo da ricordare : Il Centre Court nella stagione dell’esplosione. Matteo Berrettini, a 23 anni, è pronto ad assaporare per la prima volta nella sua carriera l’emozione di giocare sul campo più famoso del mondo. Dall’altra parte della rete, nel suo primo ottavo di finale Slam in carriera, c’è Roger Federer, l’uomo che proprio a Wimbledon ha costruito una parte consistente della propria leggenda, vincendo per otto volte il torneo e ...

Tennis - impresa di Berrettini a Wimbledon : battuto Schwartzam. Ora c’è agli ottavi c’è Roger Federer : Una partita vinta con la testa prima che con la tecnica. Quattro ore e diciotto minuti che certificano ormai un dato di fatto: il Tennis italiano ha ufficialmente trovato un erbivoro (rarità per un Tennis tradizionalmente terraiolo) e il punto di riferimento per gli anni a venire. Matteo Berrettini batte l’argentino n. 24 del mondo Diego Schwartzam per 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3 al termine di una partita di grande tensione e qualità che ha visto ...

Matteo Berrettini-Roger Federer - Wimbledon 2019 : orario d’inizio - data - programma - canale tv e streaming : Matteo Berrettini centra la seconda settimana a Wimbledon: l’azzurro domani (dopo la tradizionale domenica di riposo, dove nel terzo Slam stagionale non si gioca), nella giornata interamente dedicata agli ottavi di finale dei singolari, sfiderà la testa di serie numero due, l’elvetico Roger Federer. L’incontro del quarto turno si disputerà domani, lunedì 8 luglio, sarà il terzo match sul Centrale a partire dalle ore 14.00 e ...

VIDEO Berrettini-Federer - Wimbledon 2019 : “Sarò teso contro Roger - ma voglio giocarmela” : Ottavi di finale centrati da Matteo Berrettini a Wimbledon, ed ora nella seconda settimana sfida contro Roger Federer: “Ho un gioco che stanca l’avversario. Non so cosa accadrà lunedì, voglio godermela, ma entrare in campo in maniera decisa. Sarò in campo a testa alta“. LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO BERRETTINI roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer conquista l’accesso agli ottavi di finale. Piegato Pouille in tre set : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero conquista gli ottavi di finale a Wimbledon, piegando in tre set il n.28 del ranking Lucas Pouille con il punteggio di 7-5 6-2 7-6 (4). Una partita sofferta per Roger che, un po’ come si era notato nei match precedenti, non ha la continuità necessaria per dominare ma quanto basta per vincere e continuare la propria corsa sull’erba di Church Road. Ora, nel prossimo turno, lo attende il ...

Wimbledon 2019 - Roger Federer in scioltezza al terzo turno : Roger Federer ha vinto senza troppi patemi il suo match di secondo turno del singolare maschile di Wimbledon 2019 battendo col punteggio di 6-1 7-6 6-2 il britannico Jay Clarke, entrato in tabellone grazie a una wild card. Malgrado qualche piccola distrazione che lo costringe a salvare due palle break nel quinto game del march Federer si aggiudica agevolmente il primo set in meno di mezz’ora contro un avversario, numero 169 del mondo, che ...

Wimbledon 2019 - Roger Federer rimonta e supera in quattro set il sudafricano Harris : Roger Federer, testa di serie numero 2, perde un set per strada ma supera il primo turno di Wimbedon: sull’erba inglese lo svizzero batte il sudafricano Lloyd George Harris in un’ora e 50 minuti di gioco con il punteggio di 3-6 6-1 6-2 6-2 e passa al secondo turno, dove troverà il vincitore tra il britannico Jay Clarke e lo statunitense Noah Rubin. Nel primo set l’elvetico si fa sorprendere nel sesto game, quando il sudafricano ...